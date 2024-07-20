自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》挑選百香果3技巧 「搖一搖」聽出酸爽滋味

2024/07/20 20:31

農糧署指出，如果搖一搖百香果聽到果肉分離的聲音，代表會比較酸。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南投埔里的百香果採收期自6月到隔年1月，農糧署分享，挑選百香果的小技巧有色澤、重量、聲音，如果搖一搖百香果有出現聲音，代表果肉分離，嚐起來會比較酸。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，別看百香果小小一顆，它有果汁之王的稱號，包含豐富的膳食纖維、鉀、維生素Ｃ、維生素Ａ、鐵質、蛋白質等，不論是直接品嚐、DIY百香果汁，都是夏季消暑好選擇。

農糧署指出，挑選時百香果的色澤、重量、聲音是重點，果皮較深色代表成熟度高；重量重一點代表果肉飽滿；搖一搖有聲音，代表果肉分離，嚐起來比較酸。酸甜的百香果適合加上龍眼蜜一起食用，會好吃到停不下來。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中