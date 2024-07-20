健康網》挑選百香果3技巧 「搖一搖」聽出酸爽滋味

農糧署指出，如果搖一搖百香果聽到果肉分離的聲音，代表會比較酸。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南投埔里的百香果採收期自6月到隔年1月，農糧署分享，挑選百香果的小技巧有色澤、重量、聲音，如果搖一搖百香果有出現聲音，代表果肉分離，嚐起來會比較酸。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，別看百香果小小一顆，它有果汁之王的稱號，包含豐富的膳食纖維、鉀、維生素Ｃ、維生素Ａ、鐵質、蛋白質等，不論是直接品嚐、DIY百香果汁，都是夏季消暑好選擇。

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農糧署指出，挑選時百香果的色澤、重量、聲音是重點，果皮較深色代表成熟度高；重量重一點代表果肉飽滿；搖一搖有聲音，代表果肉分離，嚐起來比較酸。酸甜的百香果適合加上龍眼蜜一起食用，會好吃到停不下來。

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