健康網》葡萄柚好吃又好聞！ 醫曝5款精油讓你夏日不再「躁」

醫師表示，葡萄柚精油除了幫助減壓，也能提振心情，成分90％為檸檬烯，有助促進多巴胺分泌，加強創造力；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣炎熱，經常讓人感到煩躁，這時就需要精油來讓人冷靜下來。新竹聖宜診所醫師吳易儒指出，分享5款精油舒緩煩躁情緒，包括：真正薰衣草、佛手柑、檸檬、葡萄柚、快樂鼠尾草。

吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文分享，精油的香氣能夠直接作用於大腦的情緒中樞，影響情緒的神經傳遞，幫助舒緩焦慮、壓力和調節情緒波動。

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●真正薰衣草（True Lavender）：具有安定心情、減輕情緒波動、舒緩疲勞等益處，適合新手使用，能幫助紓緩煩躁情緒。

●佛手柑（Bergamot）：代表成分是乙酸沉香酯，讓它除了有柑橘氣味，還帶有清淡花香，能提振心情和放鬆情緒。

●檸檬（Lemon）：能改善憂鬱、焦慮等負面情緒，對紓緩壓力、提振情緒很有幫助。

●葡萄柚（Grapefruit）：除了幫助減壓，也能提振心情，成分90％為檸檬烯，有助促進多巴胺分泌，加強創造力。

●快樂鼠尾草（Clary Sage）：帶有清新草地和一點藥草的香氣，關鍵成分是雙醇，結構與荷爾蒙相近，因此被視為能舒緩經前症候群與產後憂鬱。

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