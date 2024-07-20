健康網》「這款」哈密瓜皮青如玉肉甜如蜜 營養師狂推5營養

營養師建議，不要吃太多，以免引起腸道不適，一次吃的量，大概以1/6-1/8顆的大小為原則；圖示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕哈密瓜又香又甜，現在更是哈密瓜的產季，營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文指出，阿露斯哈密瓜綠色果肉又香氣十足，擁有4營養，包括：維生素C、維生素A、鉀離子、鎂離子、膳食纖維。

●維生素C：可以幫助強化免疫系統，促進傷口癒合，也讓人皮膚水噹噹。

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●維生素A：主要以β-胡蘿蔔素的形式存在，可以在體內轉換成維生素A，對視力皮膚健康和免疫都有保護作用。

●鉀離子：可以幫助調節血壓，促進心臟健康，並且有利尿作用預防水腫。

●鎂離子：可以幫助肌肉放鬆以及調節神經功能，可以幫助安定神經以及助眠。

●膳食纖維：有助於促進消化，預防便秘，改善消化系統健康。

她表示，哈蜜瓜香甜多汁，在食物屬性裡屬於涼性水果，具有清熱解暑、生津止渴的作用，很適合在炎夏或燥熱時食用，但對於體質偏寒的人，建議不要吃太多，以免引起腸道不適，一次吃的量，大概以1/6-1/8顆的大小為原則，多吃容易引起血糖或血脂高，也容易造成發胖。

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