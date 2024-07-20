健康網》芒果竟比香蕉能「穩血糖」 醫揭3關鍵點

醫師指出，香蕉的糖份比芒果高，且升糖指數較高，且芒果的纖維質較多，所以糖友選芒果比選香蕉好，但是還是要注意血糖值，不能過量吃。（圖擷取自photoAC，健康網合成）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天是水果盛產季節，很多人會誤為香蕉吃起來，口感不如芒果甜，因此對糖友來說，選擇香蕉似乎要比芒果好，因此就有一名50歲糖尿病患誤以為香蕉的糖份和熱量比芒果低，因此他三餐飯後都吃1根香蕉，沒想到血糖竟因此狂飆1.5倍；醫師指出，其實香蕉比芒果更容易引起血糖上升，不僅糖份高於芒果，其升糖指數（GI值）也高於芒果，而芒果的膳食纖維也較多，芒果苷還能抗發炎、降血壓，穩定血糖效果比香蕉好。

誤以為香蕉有抗性澱粉 餐餐吃香蕉反致血糖失控

初日診所減重專科暨新陳代謝專科醫師周建安指出，夏季是香蕉盛產旺季，但如果為了減重把香蕉當作正餐，認為香蕉有所謂的抗性澱粉就能夠幫助減重，小心適得其反！

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周建安指出，1名50歲的男性糖尿病病患，原本血糖都穩定控制，但3個月後回診抽血檢查，糖化血色素卻突然飆至7.5，細問之下才知道，原來患者因為想吃水果，所以就參考網路說法，在夏季盛產的香蕉和芒果中，選擇把「感覺糖分較低、熱量也低」的香蕉當作三餐飯後的點心，才讓血糖宛如失速列車。

香蕉較芒果糖份高、GI值高 芒果苷還能抗發炎、降血壓

周建安表示，其實香蕉比芒果更容易引起血糖上升。因為香蕉的糖份高於芒果，又因為購買便利性常被大量食用，糖份總攝取量一不注意就會過量；再者，其升糖指數（GI值）51，高於芒果的41，GI值越高血糖上升速度越快；芒果也含有較多的膳食纖維，有助於減緩糖份吸收，成分中的「芒果苷」還具有抗發炎與降血壓的特性，相比之下，自然更能穩定血糖。

糖友1次半顆中型愛文芒果 1天2份為限

周建安提醒，糖尿病患者選擇水果時，還是要更為嚴謹，並注意份量。芒果裡的芒果多酚與各種礦物質、維生素，雖然有助於改善胰島素敏感性，延緩糖分吸收，但就品種來說，糖尿病患者還是以「愛文芒果」最為恰當，且一次以半顆中型愛文為限，一天不超過2份，並搭配纖維與蛋白質，降低血糖波動。

吃芒果時機：白天吃優於晚間 飯後勝於飯前

至於吃芒果的時機，白天優於晚間、飯後勝於飯前，一天不能超過2份的「扣打」也最好分散在餐後，一餐最多1份，才可以在口腹之慾與健康飲食間取得平衡。

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