健康網》紅棗不只做成乾 鮮果也很讚！ 「長這樣」最好吃

農糧署表示，紅棗鮮果100%皆由台灣自產，富含膳食纖維、鉀及維生素C等營養；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

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〔健康頻道／綜合報導〕期間限定好滋味，每年7月中旬至8月上旬，是國產「紅棗」鮮果的主要生產期。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，紅棗果實可以鮮食，以帶局部紅色的鮮果風味最佳；也可以曬乾或烘乾製成紅棗乾，營養以碳水化合物為主，適合用於煮湯、糕餅甜點等料理。

紅棗鮮果

7月中旬至8月上旬，100%皆由台灣自產。富含膳食纖維、鉀及維生素C等營養，成熟時果皮會由綠白轉黃，再轉為紅色。果皮愈紅、糖度愈高，口感也會變得鬆軟，故以帶局部紅色的鮮果風味最佳。

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紅棗乾

全年皆有，約3.5公斤鮮果，可得1公斤紅棗乾。營養以碳水化合物為主，雖有不同成熟度，但烘乾後皆會轉紅。國產紅棗乾果皮具光澤，果肉酸香濃郁，適合用於煮湯、糕餅甜點等料理。

農糧署指出，苗栗為目前台灣紅棗唯一產區，其中公館更占近9成產量，其次為銅鑼。建議可直接向產地農會、生產專區棗農購買，或挑選具有產銷履歷驗證的產品。不但吃得安心，還能支持國內農產業發展。

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