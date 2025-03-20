研發新藥 中榮與澳洲知名臨床試驗機構簽MOU

中榮院長傅雲慶（右）與艾凡思執行長Yvonne Lungershausen共同簽署合作備忘錄。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今天與澳洲知名國際臨床試驗機構艾凡思生技顧問有限公司（Avance Clinical）簽署合作備忘錄（MOU），由中榮院長傅雲慶與艾凡思執行長Yvonne Lungershausen共同簽署，攜手促進臨床研究發展，加速新藥開發進程，概括癌症、新陳代謝相關疾病、罕見疾病和細胞免疫治療等領域。

此次合作源於雙方對推動創新藥物開發的共同願景，合作範圍涵蓋第一期至第四期臨床試驗，將提升臨床試驗能力與監管合規，改善試驗效率與數據品質。

請繼續往下閱讀...

傅雲慶表示，中榮長期致力於臨床研究與醫療創新，擁有豐富的臨床試驗經驗及再生醫學專業能力，以最先進CAR-T細胞免疫治療，中榮是全國第二多病例，目前100%治癒成功，他強調，此次合作將加速癌症及其他創新藥物的開發，讓更多全球患者受惠於突破性療法。

Yvonne Lungershausen指出，台灣具備完善的監管環境、快速的試驗啟動時程，以及經驗豐富的臨床研究團隊，是理想的早期臨床試驗基地，他認為，中榮是深具實力的夥伴，強化艾凡思協助全球生技進步，更有效地利用亞洲領先的臨床研究生態系統。

此合作為艾凡思在台灣的布局，呼應「亞洲優勢」（Asia Advantage）計畫，該計畫致力為生技公司提供高效率的臨床試驗解決方案，涵蓋澳洲、紐西蘭、臺灣及南韓，實現跨區域試驗的無縫銜接，以加快試驗啟動、提升受試者招募效率，提升臨床試驗的整體效率與可靠性，為全球患者帶來更多創新治療選擇。

台中榮總與澳洲知名國際臨床試驗機構艾凡思生技顧問有限公司（Avance Clinical）簽署合作備忘錄。（中榮提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法