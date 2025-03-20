罕見「腸道出血性大腸桿菌感染」 南部女童中鏢 追查感染源

疾管署副署長曾淑慧表示，相關單位檢測女童的檢體及食品樣本，結果皆為陰性，因此感染源目前仍無法確定。 （資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾病管制署今（20日）通報，國內出現「腸道出血性大腸桿菌（O157:H7）感染」個案，在台灣極為罕見，自1999年列為法定傳染病以來，至今僅累計5例，此次個案為南部1名未滿10歲女童，3月8日出現高燒、腹痛、血便等症狀，活動力明顯下降，隨即就醫並住院，經檢測後於3月18日確診，目前正在普通病房接受治療。

根據疾管署統計，腸道出血性大腸桿菌感染極少見，台灣自1999年將其列為法定傳染病以來，僅出現5例本土病例，發病年份分別為2001（1例）、2019（1例）、2022（2例）及2025（1例）年，且80%個案為10歲以下兒童，此次個案為3年來首見，提醒民眾不可輕忽食品安全與衛生習慣。

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疾管署副署長曾淑慧表示，目前感染源仍在調查中。 國外病例多與未煮熟的生菜或生絞肉有關，但這名女童並未食用這類食品。調查發現，她曾飲用來自小型業者的羊奶，該產品從乳牛場購買後加工銷售，卻未獲GGM（優良鮮羊乳標章）認證。不過，相關單位檢測女童的檢體及食品樣本，結果皆為陰性，因此感染源仍無法確定。

曾淑慧指出，衛生單位已聯合農政機構展開調查，目前匡列34名接觸者，所有人均無疑似症狀。其中，女童的家人及密切接觸者共5人接受採檢，並對相關食品進行檢驗，結果均為陰性，初步判定為單一個案。疾管署也與農業部、地方衛生局及食藥署等單位合作，持續追蹤感染源。

疾管署提醒，腸道出血性大腸桿菌感染症的潛伏期約2至10天，初期症狀包括水瀉與腹痛，若病情惡化，可能出現嚴重腹瀉及血便，甚至引發血栓性血小板減少性紫斑症或溶血性尿毒症候群，最嚴重可能導致長期洗腎或死亡。

為了預防感染，疾管署呼籲民眾，務必做好手部衛生與飲食安全，用餐前、如廁後或接觸動物後，應使用肥皂或洗手乳徹底清潔雙手，烹調肉品時，須讓中心溫度達75℃以上，且要保持食材與餐具清潔，避免食用生食或飲用未經滅菌處理的乳品與果汁，以降低感染風險。

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