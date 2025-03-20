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健康網》網傳血壓150沒關係？ 醫：低於130健康血壓共識

2025/03/20 19:47

衛福部或心臟和高血壓醫學會的資料顯示，對於健康血壓的共識是收縮壓低於130mmHg；情境照。（圖取自freepik）

衛福部或心臟和高血壓醫學會的資料顯示，對於健康血壓的共識是收縮壓低於130mmHg；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人血壓剛好在150mmHg上下，糾結是否太高需要吃藥，宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，雖然網路有資料說「年長者血壓高一點沒關係」，但無論是衛福部或心臟和高血壓醫學會的資料，都能發現收縮壓低於130mmHg，是這些年來大家對於健康血壓的共識。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，150mmHg這個數字，可能是多年前發現，80歲以上高齡者好像血壓高一點沒關係，或有一些中國的資料顯示血壓可以放鬆一點。網路上好多文章說血壓低於150mmHg也就好了，真的是這樣子嗎？

劉中平說，根據最新及嚴謹的研究結果顯示，不論是一般人或是高齡者，能把血壓降低一些都對健康比較好。尤其60歲以下的人因為還有更長的人生，也就有更高腦中風、心臟病的風險，更應該把血壓好好控制。

劉中平發現，很多高齡健康的長者血壓都不會超過140mmHg ，他自己的血壓也長年低於120mmHg ，希望大家針對血壓可以跟專業醫師好好討論，如果要看網路上的知識，建議看2020年之後的資料，太早的發文可能已經被現在的醫學研究推翻。

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