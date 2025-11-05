汐止傳首例本土登革熱 感染源待釐清

居住新北市汐止區60多歲女性驚傳確診本土首例登革熱，基隆市衛生局指出，民眾應該加速清除含水容器。（基隆市衛生局提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕衛生福利部疾病管制署今天（5日）公布新北市新增首例本土登革熱病例，個案為居住新北市汐止區60多歲女性，於10月下旬出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔天出現發燒且肌肉痠痛等症狀後，至診所就醫，5天後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後昨天（4日）確診登革熱，檢出登革病毒第一型。疾管署指出，個案潛伏期無國內外旅遊史，主要活動地點為住家，研判為本土病例，感染源待釐清。

基隆市衛生局長張賢政提醒，鄰近的汐止出現本土登革熱病例，請民眾加強居家環境巡檢，清除積水容器，如花盆底盤、瓶罐等，杜絕孳生源。外出活動時，建議穿著淺色長袖衣褲，並選用含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑，確保防護效果。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、或出疹等登革熱疑似症狀，應立即就醫，並主動告知近期旅遊史、接觸史、職業史與群聚史，有助醫師做出正確診斷及通報，及早控制疫情。

張賢政指出，為了有利快速檢測與後續防治，基隆市有28家「登革熱NS1抗原快速檢驗服務院所」，民眾若有疑似症狀，可就近前往篩檢，最快30分鐘即可得知結果。服務據點與相關資訊可至衛生局官網查詢（https://reurl.cc/9n80LV） 。

