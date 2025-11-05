40歲以下青年 糖尿病暴增逾2成！醫界：速提「含糖飲料稅」

青年糖尿病發生率暴增，醫界呼籲提出「含糖飲料稅」。圖為含糖飲料，示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華民國糖尿病衛教學會今天（5日）發表最新《臺灣糖尿病年鑑》，並提出減糖建言，也指出40歲以下族群糖尿病發生率竟暴增25%，年輕人喝含糖飲料越來越多，逾兩成糖尿病患者在50歲前確診糖尿病，長年治療重創了健保和醫療資源。

糖尿病衛教學會指出，根據健保資料庫與全國數據分析，台灣糖尿病人口已突破256萬人，呈現「高齡化與年輕化並存」的雙重挑戰，其中40歲以下族群的糖尿病發生率竟暴增25%。學會理事長歐弘毅、理事王景淵、監事歐陽鍾美、秘書長李淳權，以及國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成呼籲，政府與民間各界都應正視糖尿防治對全人健康的影響，以具體行動推動減糖倡議。

根據「國民營養健康狀況變遷調查」，逾30%成人每天飲用含糖飲料，青少年族群更高。市售包裝飲品約七成屬「高糖」產品，近半數（41.6%）單份含糖量超過世界衛生組織（WHO）建議上限25公克，全糖手搖飲更有98%嚴重超標。

《臺灣糖尿病年鑑》召集人、國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出：糖尿病患者的冠狀動脈疾病、中風、心衰竭風險分別較一般人高出2到4倍。根據年鑑最新統計顯示，每100名糖尿病患者中，就有約10人曾罹患腦中風，另有高達26人罹患心血管疾病。

他指出，高胰島素血症與IGF-1軸活化促進細胞增生、慢性發炎與氧化壓力造成DNA損傷、肥胖與脂肪肝（MASLD）共病影響代謝癌症風險。慢性高血糖與胰島素阻抗引發的低度發炎與氧化壓力，會損害心血管、腎臟、神經與免疫功能，並提高癌症風險。

歐陽鍾美指出，減糖是最根本且具經濟效益的預防策略，也是改善全民健康結構的關鍵，呼籲政府應借鏡英國、南非、新加坡等國經驗，實施包裝上營養警示圖案，加強校園與社區健康教育與宣導，以及提高含糖飲料稅，同時食品業界也能配合減糖政策，進行部分配方改良。

