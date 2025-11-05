補足人力缺口 亞大醫院首開手術護理師培訓班

亞大醫院手術護理師培訓班正式開課，院長許永信（左７）特別將手術器械道具贈予學員，鼓勵未來成為醫師神隊友。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕醫院手術室專業護理師出現人力缺口，為培育手術護理師，亞洲大學附屬醫院首開全國各醫院風氣之先，開辦「手術護理師培訓班」，不僅培訓費用全免，每個月更提供生活津貼，讓學員可全心學習沒有負擔，昨天舉辦開訓典禮，院方表示，開刀房手術團隊分工精細，其中手術護理師扮演醫師左右手重要角色，確保醫療過程精準且高效率，是醫院不可或缺的重要神隊友。

亞大醫院許永信院長指出，手術室專業護理人力缺口受到台灣少子化影響，面臨高流動率、經驗斷層及訓練經驗不均等挑戰，因而讓各家醫院求才若渴，尤其頂尖手術護理師對各類外科手術樣態、器械設備及流程均能駕輕就熟，從術前準備、無菌操作、遞送器械等過程中，可與執刀醫師搭配天衣無縫，隨時處理瞬息萬變的醫療緊急狀況，「是手術房內不可或缺的靈魂人物」。

請繼續往下閱讀...

許永信表示，目前國內由台灣手術全期護理學會、台灣外科醫學會及中華民國護理師護士公會全國聯合會等單位，共同舉辦手術專責護理師培訓計畫，只是培訓對象需達到N2（含）以上進階制度，且培訓院所須為醫學中心等級，或者全院500床以上的區域教學醫院，對於手術護理師的人力填補較難產生即時性的效益。

師資堅強 提供3個月免費培訓

因此積極爭取「健康台灣深耕計畫」經費補助，同時也參考相關單位的課程架構並優化標準訓練體系，整合無菌與手術準備、術中配合與緊急處理、術後處理與紀錄、高階術式支援及專業能力驗證等五大模組，所有參訓學員結訓後可立即扮演手術室關鍵重要角色。

神經醫學中心副院長林志隆強調，在3個月的訓練期間內，將安排多達32位各外科專科與次專科主治醫師及資深手術護理師親自授課培訓，將外科手術的每個程序、器械以及常見突發狀況逐一講解，可說是最為貼近現場的教學課程。

院方也期許未來若辦理效果顯著，可結合護理學會啟動認證計畫，並啟動跨院合作模式，與更多醫院建立聯訓機制，實施輪訓教學與師資資源共享，以有效解決護理荒危機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法