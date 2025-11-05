自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

補足人力缺口 亞大醫院首開手術護理師培訓班

2025/11/05 16:49

亞大醫院手術護理師培訓班正式開課，院長許永信（左７）特別將手術器械道具贈予學員，鼓勵未來成為醫師神隊友。（記者陳建志攝）

亞大醫院手術護理師培訓班正式開課，院長許永信（左７）特別將手術器械道具贈予學員，鼓勵未來成為醫師神隊友。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕醫院手術室專業護理師出現人力缺口，為培育手術護理師，亞洲大學附屬醫院首開全國各醫院風氣之先，開辦「手術護理師培訓班」，不僅培訓費用全免，每個月更提供生活津貼，讓學員可全心學習沒有負擔，昨天舉辦開訓典禮，院方表示，開刀房手術團隊分工精細，其中手術護理師扮演醫師左右手重要角色，確保醫療過程精準且高效率，是醫院不可或缺的重要神隊友。

亞大醫院許永信院長指出，手術室專業護理人力缺口受到台灣少子化影響，面臨高流動率、經驗斷層及訓練經驗不均等挑戰，因而讓各家醫院求才若渴，尤其頂尖手術護理師對各類外科手術樣態、器械設備及流程均能駕輕就熟，從術前準備、無菌操作、遞送器械等過程中，可與執刀醫師搭配天衣無縫，隨時處理瞬息萬變的醫療緊急狀況，「是手術房內不可或缺的靈魂人物」。

許永信表示，目前國內由台灣手術全期護理學會、台灣外科醫學會及中華民國護理師護士公會全國聯合會等單位，共同舉辦手術專責護理師培訓計畫，只是培訓對象需達到N2（含）以上進階制度，且培訓院所須為醫學中心等級，或者全院500床以上的區域教學醫院，對於手術護理師的人力填補較難產生即時性的效益。

師資堅強 提供3個月免費培訓

因此積極爭取「健康台灣深耕計畫」經費補助，同時也參考相關單位的課程架構並優化標準訓練體系，整合無菌與手術準備、術中配合與緊急處理、術後處理與紀錄、高階術式支援及專業能力驗證等五大模組，所有參訓學員結訓後可立即扮演手術室關鍵重要角色。

神經醫學中心副院長林志隆強調，在3個月的訓練期間內，將安排多達32位各外科專科與次專科主治醫師及資深手術護理師親自授課培訓，將外科手術的每個程序、器械以及常見突發狀況逐一講解，可說是最為貼近現場的教學課程。

院方也期許未來若辦理效果顯著，可結合護理學會啟動認證計畫，並啟動跨院合作模式，與更多醫院建立聯訓機制，實施輪訓教學與師資資源共享，以有效解決護理荒危機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中