「兒科才有的風景」影片上線 台大兒醫傳遞兒科醫療價值

吳先生（左）與吳小妹（右）。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕兒科醫師近年來面臨嚴峻的人力挑戰，更因少子化被許多人視為夕陽科別。台大兒醫推出首部兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，希望作為一封寫給社會的信，透過醫師與病友家庭的故事，讓社會了解兒科醫療的價值與意義。台大兒醫院長李旺祚也提到，讓孩子得到應得的治療，是他作為兒科醫師堅持至今的理由，這也是兒科醫師無可替代的快樂。

李旺祚說，幾乎所有醫學生來小兒部實習時，都覺得小兒部的教學、環境、氣氛都比其他科好很多，也很喜歡和小朋友相處，但問到要不要選兒科，醫學生們往往都會說「爸媽說不要選兒科」，而這些醫學生的父母往往也都不是醫學背景出身，可能不了解小兒科在做什麼。

請繼續往下閱讀...

李旺祚表示，台大兒童醫院因此推出首部兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，繼先前的短片版本，今天再推出16分鐘的完整版，邀請多位兒科醫師分享從醫過程與心路轉折，並讓觀眾看見從新生兒病房到重症兒童醫療照護的真實場景。

此外，李旺祚提到，近年來政府越來越重視兒童醫療，預防醫學的領域也持續發展，希望未來能成立國家級兒童健康研究中心，進行先進尖端醫療研究、預防醫學推廣，也給年輕醫師更多可行的道路。

先天性心臟疾病「法洛氏四重症」病童吳小妹的父親吳先生說，妹妹出生後就從外院轉到台大兒醫進行開胸手術，出生到出院回家花了7個多月，好幾次病況危急，但醫師都沒有放棄搶救，如今孩子已經12歲，已經放了8隻支架，矯正手術的路還很長，「連醫師都沒有放棄，我們作為爸爸媽媽，更不會放棄。」

「那些平常的事情，反而是你覺得最珍惜的地方」，台大兒醫小兒部副主任林銘泰則提到，孩子們的喜惡非常單純，喜歡的東西會拿來跟你分享、不喜歡的東西也會直接說「我不要」，有些孩子會在看診的時候拿白紙畫畫，畫完就送給醫師，雖然只是很普通的東西，但心裡的暖意是無可取代的。

林銘泰說，他有另一名罹患川崎病的患者，從小就在台大兒醫追蹤治療，他也一路看著孩子長大，後來這名患者結婚時，甚至還邀請他參加婚禮，一度想讓他也坐在主桌，後來更帶著孩子回到台大兒醫來打預防針，曾經有人問他作為兒科醫師有沒有很辛苦，「辛苦是有，但不覺得累，我很享受這樣的氛圍。」

林銘泰（左四後排）說，作為兒科醫師，雖然辛苦，但不覺得累。（記者林志怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法