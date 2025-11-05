健康網》港星林尚武抗鼻咽癌31年 醫揭6症狀要就醫

港星林尚武抗鼻咽癌31年，卻因心臟病發作離世。台灣癌症基金會叮嚀，若出現上述6大症狀，應儘快就診。（取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕香港資深男星林尚武昨（4）日不幸因心臟病去世，享壽75歲。他曾在31年前罹患鼻咽癌，右耳失聰，曾獲「十大再生勇士」殊榮。

林尚武是曾在1994年TVB經典劇《射鵰英雄傳》中飾演「丘處機」的老戲骨。從影數十年，是香港影視圈中備受尊敬的綠葉演員，他以渾厚嗓音與深厚演技著稱，在多部港劇中擔任關鍵角色，包括《壹號皇庭》系列、《天長地久》、《夕陽天使》等經典之作，常飾演律師、警官或氣場強大的長者角色。

根據台灣癌症基金會衛教資料指出，鼻咽癌患者身上有EB病毒，並有6大症狀。尤其早晨起床後，咳痰有血絲，需特別注意。

鼻咽癌的症狀有六大群：

●頸部淋巴腺腫大：這是最常見及最早出現的症狀，通常不痛，有時會變大或縮小。

●頭頸部區域的疼痛：有不少病人表現單側頭痛。遍查原因不著的頭痛，應考慮鼻咽癌的可能。

●口鼻部的出血：晨起第一口痰有血及反覆性的流鼻血。

●鼻或鼻咽症狀：鼻塞、鼻咽或膿性鼻漏也常見，因此會被誤為鼻竇炎。

●耳部症狀：聽力障礙、耳鳴及耳阻塞感。

●神經症狀：鼻咽癌物侵入顱內造成顱神經麻痺，產生複視等症狀。

鼻咽癌的死因主要是局部復發及遠隔轉移。大約1/4的病人會局部復1/5到1/4的病人會有遠隔轉移，其中3/4也發生於2年內。若發生遠隔轉移6個月到1年不等。大部份的遠隔轉移，對化學治療有良好的反應。

