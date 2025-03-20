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健康 > 杏林動態

成大沙崙醫療園區國際鏈結 打造亞洲智慧醫療創新核心樞紐

2025/03/20 13:46

成大沙崙醫療服務與創新園區計劃啟動，第1期新建沙崙醫院模擬圖。（成大提供）

成大沙崙醫療服務與創新園區計劃啟動，第1期新建沙崙醫院模擬圖。（成大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成大沙崙醫療服務與創新園區已啟動，第1階段（F區第1期）沙崙醫院新建工程預算91億元，預計2031年完工。為推動台灣智慧醫療與生技產業的國際化發展，成功大學率團訪問日本神戶醫療產業都市，也象徵沙崙醫療園區國際鏈結正式啟動。

成大健康服務暨數位創新推動辦公室攜手伊藤忠株式會社，於3月中旬率團前往日本神戶醫療產業都市（KBIC），深入探討產業聚落發展、智慧醫療應用及 AI 技術創新，並與神戶市政府、神戶醫療產業都市推進機構（FBRI）、Microsoft AI Co-Innovation Lab Kobe、神戶市民醫院及神戶眼科醫院等單位展開戰略對話。

成大表示，神戶醫療產業都市由神戶市政府與FBRI共同推動，已成為亞洲領先的生技與智慧醫療聚落，吸引超過350家生技企業、醫療機構及研究機構進駐，涵蓋再生醫學、細胞治療、AI 智慧醫療與醫療機器人技術等關鍵領域，透過產學研合作，成為全球智慧醫療產業發展的典範。

這次參訪，成大團隊與FBRI針對智慧醫療應用、健康數據管理及產業聚落發展策略進行了深入交流。FBRI強調，成功的醫療創新聚落不僅需要科技突破，更需要結合臨床應用與產業鏈結，以確保創新技術能順利導入市場。

成大健康服務暨數位創新推動辦公室表示，神戶的成功模式正是成大沙崙醫療服務與創新園區的發展參考，未來雙方將進一步討論技術合作機制、產業鏈結模式及可能的投資機會，提升台灣南部醫療科技的發展動能。

成大強調，這次參訪也象徵成大沙崙醫療園區國際鏈結的正式啟動，未來園區將聚焦於精準健康管理、遠距醫療、智慧病房、細胞治療及生技產業加速器，並透過與日本神戶、矽谷及歐洲生技園區的合作，促進台灣智慧醫療產業的全球佈局。

成大沙崙醫療服務與創新園區已啟動，第1階段（F區第1期）位置示意圖。（成大提供）

成大沙崙醫療服務與創新園區已啟動，第1階段（F區第1期）位置示意圖。（成大提供）

成功大學健康服務暨數位創新推動辦公室攜手伊藤忠株式會社，拜訪神戶醫療產業都市推進機構（FBRI）。（成大提供）

成功大學健康服務暨數位創新推動辦公室攜手伊藤忠株式會社，拜訪神戶醫療產業都市推進機構（FBRI）。（成大提供）

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