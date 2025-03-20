國軍台中總醫院新醫療大樓5月完工 闢8米路仍待拓寬

何欣純立委（右2）今天邀集國軍台中總醫院施宇隆院長（左2）視察新醫療大樓西側闢設的8米新通道。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕國軍台中總醫院斥資22.5億興建新醫療大樓，預計5月中將完工，在地方鄉親爭取和民進黨立委何欣純協調後，在新醫療大樓西側開闢一條8米通道，將方便光明、光華里上萬民眾前往中山路，不過因還有約60米長待拓寬，何欣純允諾將邀集國防部軍備局、國有財產署協調，讓該條通道早日拓寬方便民眾通行。

國軍台中總醫院為提供軍民更優質的醫療服務，斥資22.5億興建新醫療大樓，整起工程2022年7月開工後，闢建地下1層、地上9層的新大樓，目前結構體還有連接舊醫療大樓的空橋都已經完工，正在進行室內裝修及景觀工程，何欣純今天邀集國軍台中總醫院院長施宇隆、台中市議員張玉嬿、蔡耀頡與多位里長到場了解施工狀況，期待醫院成為太平、北屯民眾醫療新據點。

請繼續往下閱讀...

今（20）天並關心新醫療大樓西側一條新闢的8米通道，何欣純表示，過去這條通道僅有3、4米寬，還有一個大彎道，不過因是長安11街連接中山路的捷徑，每天都有許多民眾通行，因此從2017年就開始協調整體納入新建基地動線規劃，感謝國軍台中總醫院，目前已闢設長約100米、8米寬的通道。

太平光明里長胥樹文、光華里長黃鐵騫則表示，非常感謝何欣純立委還有國軍台中總醫院，不過要銜接長安11街，還有約60米長路寬僅約2米，無法發揮最大的效益，因土地是國防部軍備局還有國有財產署所有，希望能早日取得土地拓寬。

何欣純表示，該條通道作為急診醫療及後勤車輛動線，兼顧地方通行，若要發揮最大效益，要將剩餘的60米長道路一併拓寬為8米，有待與市府丶軍備局、國有財產署溝通協調，她會繼續努力，希望中央與地方能攜手合作，順利完成第二階段的拓寬計畫。

國軍台中總醫院新醫療大樓西側闢設兼顧地方通行的8米通道，不過仍有約60米長僅有約2米寬，民眾希望能早日拓寬為8米。（記者陳建志攝）

國軍台中總醫院斥資22.5億興建新醫療大樓，預計5月中可完工。（記者陳建志攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法