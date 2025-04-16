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健康網》川普壞膽固醇控制得宜 營養師談控制9小事

2025/04/16 15:43

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健康網》川普壞膽固醇僅51還吃藥 醫用一圖解答原因

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普近日進行健康檢查，並且由外媒披露其健康狀態。結果大家意外發現：熱愛吃速食，喝健怡可樂的他，比很多人還要健康！營養師老辜只看「壞膽固醇」就發現川普透過藥物控制，有效控制壞膽固醇。同時提供控制壞膽固醇的9件小事。

營養師老辜在臉書專頁「老辜營養與科學」說明，川普健檢報告中，許多數值都非常理想，尤其所謂壞膽固醇（LDL），更甚至藉由藥物控制在標準值的一半。對於許多高LDL族群來說，非常令人羨慕。老辜整理幾篇研究，歸納生活中可以努力的9件飲食小事。

控制LDL的9件小事

●攝取植物固醇：植物固醇結構與膽固醇類似，能競爭性抑制腸道吸收膽固醇，有助於降低LDL。舉例：蔬菜、藻類、堅果等。

●增加膳食纖維攝取：可溶性纖維能與膽酸結合，促進其排出，使肝臟利用更多膽固醇來合成膽酸，進而降低血中LDL。建議每日攝取25到30克膳食纖維，尤其是可溶性纖維。舉例：燕麥、地瓜、蘋果、洋車前子等。

●增加單元不飽和脂肪攝取：單元不飽和脂肪，可取代飽和脂肪，降低LDL，並可能提升HDL。攝取此類脂肪酸對心血管有保護作用。舉例：橄欖油、酪梨、腰果、杏仁等。

●減少飽和脂肪與反式脂肪攝取：飽和脂肪與反式脂肪，會促進肝臟產生更多LDL，並降低HDL。應盡量以不飽和脂肪取代。舉例（應避免）：牛油、奶油、豬油、油炸速食、餅乾等。

●增加 Omega-3 脂肪酸攝取：Omega-3脂肪酸能減少發炎、降低三酸甘油脂，有助穩定心律與血脂平衡，對LDL雖影響不大，但心血管益處大。舉例：鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等。

●攝取大豆蛋白：大豆蛋白可促進肝臟LDL受體表現，幫助清除血中膽固醇，尤其對動物性蛋白質攝取過多者效果明顯。舉例：豆腐、豆漿、黃豆、毛豆、無調味且非油炸的天貝（Tempeh）等。

●增加堅果攝取：堅果富含健康脂肪、植物固醇與膳食纖維，有助降低LDL並提升HDL，但因熱量高需適量攝取。每日以1個塑料匙的份量（約10克）為宜。舉例：杏仁、腰果、核桃、開心果等。

●多以地中海飲食為主：以植物性食物為主、搭配橄欖油與適量魚類的地中海飲食，有助改善血脂、抗發炎並降低心血管疾病風險。舉例：橄欖油、番茄、鯖魚、櫛瓜、各種豆類等。

●維持理想體重：體脂過高會促進內臟脂肪堆積與LDL升高，減肥可改善脂肪代謝、降低LDL及三酸甘油脂。每減少5-10%體重，將有顯著效果。舉例（協助減重）：用燙青菜取代油炒、雞胸肉取代肥肉、蛋白質以植物蛋白為主、選用低脂優格、地瓜代換白米飯以增加飽足感、善用蒟蒻入菜。

最後老辜提醒大家，定期健檢留意自己LDL的血液生化值。LDL是低密度脂蛋白，主要功能是將膽固醇，運送到全身細胞進行使用。但當LDL過高時，膽固醇就會「卡住」在血管壁上，引發一連串的心血管疾病。若LDL堆積在血管內壁，形成了斑塊，將使血管變硬變窄，稱為動脈粥狀硬化。

美國總統川普近日公開健康檢查報告，令不少人直呼「比很多人健康」。（法新社）

美國總統川普近日公開健康檢查報告，令不少人直呼「比很多人健康」。（法新社）

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