健康網》「肥胖」不只有慢性病 醫：急救插管時更危險

肥胖不僅會引發三高與慢性病，更有可能在急救時使醫護更加困難。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家多知道肥胖可能引發多種慢性病，包含糖尿病等等；或許很少人知道，肥胖可能在急救時的呼吸道處置引發更巨大的危害。急診科醫師說明，對於呼吸道處置來說，肥胖的人可能在插管與麻醉帶來相當困難的臨床挑戰。

急診科醫師在粉專「超級白急診醫師」發文提到，對呼吸道處置來說，「胖」真的不只是體型，而是一個困難的臨床挑戰。

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●困難插管（Difficult Intubation）：肥胖會讓氣道辨識困難，像是脖子脂肪太多、下巴後縮、舌頭過厚。插管困難度會大幅上升。

BMI 超過 30 的人，插管困難風險是正常體重者的3.2倍到7倍。

●困難面罩通氣（Difficult Mask Ventilation）：即使先不插管，只用面罩給氧，肥胖也會帶來問題：舌頭後倒，上呼吸道容易塌陷，胸部組織過重，導致肺順應性變差，氣不易打不進去。BMI 超過40的人，有35%的機率面罩通氣困難，正常體重者只有5%。

●困難環甲切（Difficult cricothyroidotomy）：當插管跟面罩都不行，氣切會是最後選擇。但對重度肥胖者來說，皮下脂肪厚，氣管位置模糊，氣切也變得困難。肥胖患者的氣切手術時間延長，併發症也明顯增加。

●麻醉後血氧快速下降（Rapid Desaturation）：很多人以為只要「慢慢插就好」，但其實胖的人根本沒時間讓你慢慢來。正常體重停止通氣後約8分鐘SpO₂才掉到 90%，BMI > 40的人，只需2.7分鐘。再次給氧的效果也差。

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