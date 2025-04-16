縮短檢驗時間更準確 桃園長庚獲亞洲醫療獎「年度智慧醫院」

桃園市龜山區桃園長庚紀念醫院檢驗醫學科團隊透過全自動化實驗室解決方案，成功縮短檢驗時間、提升檢驗準確性，獲亞洲醫療大獎頒給「年度智慧醫院」。桃園長庚紀念醫院檢驗醫學科主任林佳霓（左）代表醫院受獎。（桃園長庚醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區桃園長庚紀念醫院檢驗醫學科團隊透過全自動化實驗室解決方案，成功縮短檢驗時間、提升檢驗準確性，並有效支持臨床診斷需求，獲得亞洲醫療大獎（Healthcare Asia Awards 2025）頒給「年度智慧醫院（Smart Hospital Initiative of the Year）」獎項肯定。

亞洲醫療大獎的頒獎典禮於10日在馬來西亞吉隆坡登場，表揚亞太地區在醫療創新與社會貢獻方面表現卓越的機構，其中桃園長庚醫院由檢驗醫學科團隊以「提升實驗室效率的全自動化實驗室解決方案」為主題參賽，檢驗醫學科主任林佳霓說，醫院持續致力於推展多元智能醫療服務，例如檢驗醫學科為例每月門診抽血人次高達1萬7800人次，但病患可透過醫囑產生的QR code自動報到，過程僅要5秒鐘。而報到的資訊會自動串接到備管系統等，進行自動化處理，大幅提升檢驗流程效率。

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林佳霓說，醫院還有智慧分流系統，會優先服務年齡超過85歲或乘坐輪椅的病患，減少病患的抽血等候時間；抽血輔助系統還會主動偵測特殊病人資料，針對容易暈針、對乳膠或酒精消毒液過敏的病患，提示醫護人員事先準備相關的安全防護，來提升病患安全。

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