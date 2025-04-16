提升救護品質！彰縣拚 26鄉鎮市年底前皆有高級救護員

彰化縣消防局救護車上有心電圖及超音波設備，消防員可以即時判斷連線判讀。 （圖由消防局提供）（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府、消防局、彰化基督教醫院等單位，今天（16日）舉辦「緊急救護高階教育訓練與實務研討會」，由4位日本專家就緊急救護訓練、實務及AI的應用，進行分享及經驗交流。縣長王惠美表示，汲取日本專家經驗分享，未來不僅能與國際接軌，預計年底前全縣26個鄉鎮市都至少會有1位高級救護員，提升救護品質。

4位日本專家，分別是救護技術員九州研修所所長佐藤敏行及課長板山隆志，兩人分享緊急救護高階教育訓練的規劃、管理及運作模式，在救護實務方面則邀請日九州市消防局急救部長森成司及股長景山拓二，就緊急救護實務及AI應用進行分享及經驗交流。

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與會的消防署長蕭煥章表示，日本專家把寶貴的做法引進台灣，僅提升技術，這次介紹AI新科技在救災與急救領域的實際運用，非常具有參考價值。

彰化縣政府、消防局、彰基等單位今天舉辦緊急救護高階教育訓練與實務研討會。（記者湯世名攝）

王惠美則指出，這4位專家帶來的不只是知識，更是現場救命的實戰智慧，相信這次的交流，一定能收穫滿滿，持續提升救護品質。她說，彰化縣為提升緊急救護效率，積極推動OHCA（到院前心肺功能停止）急救10大策略，成功率從前（2023）年28.4%攀升至去（2024）年33.08%，再創歷年新高，這代表每100位病患，成功救回人數增加5位。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基是中部著名的EMT-P合格訓練中心，彰基及員基分院有全時葉克膜，且心肺功能停止病患急救存活率及到院前的救護標準都比世界水平高出許多，在救護車上有心電圖及超音波的即時判斷可以連線做即時判讀。

消防局表示，為強化培訓成效，他們借鏡日本高階教育訓練及AI科技應用的寶貴經驗，作為未來辦理EMT-P訓練及業務推動上的參考，提升緊急救護品質與量能，強化彰化救護軟實力。

彰化縣長王惠美（右4）強調，彰縣力拚年底前26鄉鎮市都有高級救護員。（記者湯世名攝）

彰基總院長陳穆寬表示，他們的心肺功能停止病患急救存活率及到院前救護標準都比世界水平高出許多。（記者湯世名攝）

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