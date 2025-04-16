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腸病毒流行中 彰縣4腸病毒重症責任醫院就位：有症狀快就醫

2025/04/16 14:04

本身有行醫經驗的花壇鄉長顧勝敏（右1），在行動劇中客串醫生看診，過程逼真。（記者湯世名攝）

本身有行醫經驗的花壇鄉長顧勝敏（右1），在行動劇中客串醫生看診，過程逼真。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣衛生局今天（16日）在花壇鄉立幼兒園舉辦「校園腸病毒聚集事件演習暨防治宣導」活動，本身有醫生執照的鄉長顧勝敏還在行動劇中客串醫生看診，過程逼真。縣長王惠美強調，此次演習透過模擬腸病毒流行期間的校園應對措施，包括幼童健康監測、群聚事件處理、班級停課機制、環境消毒等，提升校園防疫準備，落實「有備無患」的防疫精神。

衛生局則呼籲，家中幼兒一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，務必立即轉送本縣4家腸病毒重症責任醫院，包括彰化基督教兒童醫院、秀傳醫院、彰濱秀傳醫院及衛生福利部彰化醫院，把握黃金治療時間，確保幼童健康安全。

王惠美指出，這幾年在大家齊心努力下，彰化腸病毒都是零重症。最近開始進入腸病毒流行期，縣府超前部署做好衛生防範措施，從今年初起就進入校園進行腸病毒防治宣導，對縣內344家幼兒園進行洗手查核及衛教輔導，教導孩子如何洗手清潔，並邀請小兒科醫師於縣內59家托嬰中心進行衛教輔導及諮詢，預計6月底前完成縣內247所國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，實施早期介入的防疫措施。

她說，預防腸病毒首先呼籲「勤洗手」的重要性，家長與家人回到家要抱小孩前，一定要遵循「溼、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟。其次，家裡客桌椅、餐桌、家具等孩子摸得到的地方，也要定時做清潔消毒，確保孩子的衛生安全。她並強調生病不上學，避免傳染他人，沒有群聚，就能降低重症發生。

衛生局今天在花壇鄉立幼兒園舉辦校園腸病毒演習，呼籲孩童勤洗手。（記者湯世名攝）

衛生局今天在花壇鄉立幼兒園舉辦校園腸病毒演習，呼籲孩童勤洗手。（記者湯世名攝）

彰化縣長王惠美（右3）呼籲全方位提升校園防疫準備，落實「有備無患」的防疫精神。（記者湯世名攝）

彰化縣長王惠美（右3）呼籲全方位提升校園防疫準備，落實「有備無患」的防疫精神。（記者湯世名攝）

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