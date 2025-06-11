北市JN.1疫苗接種倍增 「3大高風險族群」第2劑今起開打

台北市衛生局提醒高風險族群即日起間隔滿60日可接種第2劑，若近期曾感染新冠肺炎者，須自發病日或檢驗陽性日起12週內且無急性症狀後，方可接種。 （圖取自shutterstock）

〔記者劉詠韻／台北報導〕新冠疫情再起，台北市衛生局因應疾管署公告，提醒已接種第1劑新冠JN.1疫苗的65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者等高風險族群即日起間隔滿60日可接種第2劑，若近期曾感染新冠肺炎者，須自發病日或檢驗陽性日起12週內且無急性症狀後，方可接種。

北市6月1日至6月7日新增新冠併發重症確定病例14例，今（2025）年累計達61例，其中65歲以上長者占88.5%，共計54人；86.9%未曾接種JN.1疫苗，共計53人；具糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤等慢性病史者占91.8%，則共計56人；另重症死亡累計14例，其中92.9%為65歲以上長者，且皆未接種新冠JN.1疫苗。

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衛生局表示，截至6月8日，北市累計施打新冠JN.1疫苗達17萬3417劑，近4週新冠JN.1疫苗接種量，自5月中起，已連續2週呈現倍數成長，近2週接種量則持續超過每週9500劑，65歲以上長者施打人數亦明顯上升。

衛生局提醒，設籍北市、65歲以上長者若於4月12日以前已接種第1劑且尚未接種第2劑者，約有5.7萬人符合第2劑接種資格，建議民眾事先完成預約流程，選擇適當時段接種，接種當日須攜帶健保卡及身分證明文件，以利現場查驗與登記；至於近期曾感染新冠肺炎者，則須自發病日或檢驗陽性日起12週內且無急性症狀後，方可接種。

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