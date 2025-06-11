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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠疫情提前報到 邱泰源曝「見罩率」是關鍵

2025/06/11 11:14

衛福部長邱泰源（右）11日受訪表示，新冠疫情趨勢未如預期中往上，有比較趨緩趨勢，可能流行期比預計的縮短一兩個星期，並強調見罩率（戴口罩率）提高是最重要的關鍵。（記者劉信德攝）

衛福部長邱泰源（右）11日受訪表示，新冠疫情趨勢未如預期中往上，有比較趨緩趨勢，可能流行期比預計的縮短一兩個星期，並強調見罩率（戴口罩率）提高是最重要的關鍵。（記者劉信德攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署預估新冠疫情已提早於上週達到高峰，這波疫情的總就診量也從171萬人次下修至42萬人次，衛福部長邱泰源今（11日）表示，流行期較預期縮短1至2週，絕對是好現象，推估原因與民眾配合戴口罩，「見罩率」提升有關。

疾管署副署長羅一鈞昨（10日）表示，上週新冠就診達7萬182人次，較前一週增加9.3%，增幅已趨緩，預估提前於上週達高峰，推估是端午節前後民眾配合戴口罩、打疫苗等防疫措施，使疫情快速收斂已提前於上週達高峰，本週起可望持平或開始下降，流行期預估至7月27日至8月2日，之後脫離流行期；他也說，5月25日到8月2日新冠總就診人次估計約42萬人次。

邱泰源今日出席立法院社福及衛環委員會時受訪指出，新冠疫情未如日前預期向上攀升，而是呈現趨緩現象，預估流行期較預期縮短1至2週，絕對是好現象。

針對新冠疫情趨緩，邱泰源指出，與民眾的「見罩率」，也就是戴口罩增加有關，也感謝行政院長卓榮泰在端午前夕發布防疫五要點提醒，包括戴口罩、打疫苗、分流就醫等，希望疫情盡快平穩。

立法院社會福利及衛生環境委員會11日續審「兒童服務托育法草案」，衛福部長邱泰源（右）與民進黨立委王正旭（左）在休息時間討論溝通。（記者劉信德攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會11日續審「兒童服務托育法草案」，衛福部長邱泰源（右）與民進黨立委王正旭（左）在休息時間討論溝通。（記者劉信德攝）

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