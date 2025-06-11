7旬婦高血壓易頭暈 健檢揪出腦動脈瘤避免中風

新竹台大分院家庭醫學部醫師蘇柏維提醒，應定期健康檢查，有助早期掌握常見慢性病風險指標，及早治療、追蹤；情境照，圖中患者與本文無關。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕70歲王女士因近期出現姿勢變化時的頭暈症狀，擔心可能是中風徵兆，前往新竹台大分院就診，經家庭醫學部醫師團隊初步評估後雖排除急性中風，但也發現患者血壓控制不穩，時常偏高至160/100mmHg左右，考量她本身有高血壓病史，且家族中有腦中風紀錄，醫師鼓勵可進一步接受完整健康檢查。

王女士遂前往台大竹東院區的東健康中心接受腦部核磁共振（MRI）等檢查，意外發現腦部後大腦交通動脈處有一顆直徑0.6公分的腦動脈瘤，屬於破裂風險較高的位置。經轉介至神經外科團隊評估後，立即安排血管內栓塞手術，以微創方式封閉動脈瘤，順利解除危機。

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家庭醫學部醫師蘇柏維表示，腦動脈瘤是一種腦血管壁因先天結構異常或壓力而膨出的病變，其形狀如同血管鼓起的小氣球，一旦破裂，恐造成嚴重腦出血與中風，甚至危及生命。高血壓是造成動脈瘤形成與破裂的重要原因，持續的高壓會讓血管壁變得脆弱，進而引發病變。

蘇柏維提醒，高血壓的病人應遵循醫囑規律服藥，並持續監測血壓變化。若合併有糖尿病、心血管疾病等情況，目標血壓應控制在130/80mmHg以下。平時也應注意飲食，避免攝取過多鹽分，節制菸酒、規律運動、維持理想體重，都是維護血管健康的重要方法。

蘇柏維指出，自2025年起，衛福部國民健康署已將「成人預防保健服務」的對象年齡下修，年滿30歲以上的民眾每5年即可享有一次免費健檢，包含血壓、血糖、膽固醇、肝腎功能等項目。對於已診斷有三高等慢性病的民眾，亦鼓勵定期進行健康檢查，以及早發現心血管疾病、腦血管疾病等重大疾病的早期徵兆，通過及時介入，有效降低疾病的發生風險。

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