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高溫潮濕「塵蟎」暴增 夏季仍是氣喘高峰期

2025/06/28 05:30

▲蕭亦均醫師提醒氣喘患者，注意環境濕度，避免提供有利塵蟎生長的條件。（台中榮總嘉義暨灣橋分院提供）

▲蕭亦均醫師提醒氣喘患者，注意環境濕度，避免提供有利塵蟎生長的條件。（台中榮總嘉義暨灣橋分院提供）

記者王善嬿／嘉義報導

58歲張姓民眾有多年氣喘病史，平常使用定期吸入型藥物控制病情，最近突然有胸悶、乾咳、呼吸急促等症狀，就醫發現為「中度氣喘急性發作」，經治療後，病況獲得控制。醫師提醒，夏季氣候悶熱潮濕，塵蟎、黴菌孢子等過敏原容易大量繁殖，誘發氣喘，建議氣喘患者注意環境濕度調控，並規律用藥，勿擅自停藥，才能降低氣喘急性發作風險。

台中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院胸腔內科醫師蕭亦均說，台灣每10人就有1-2人患有氣喘，多是因為氣管長期發炎，症狀包括咳嗽、胸悶、呼吸困難、吐氣時「咻咻」哮鳴聲等。

室內濕度應低於60% 並規律用藥

近來氣候悶熱潮濕，全台多地濕度達75％，為塵蟎、黴菌孢子等過敏原提供絕佳繁殖條件。張姓患者因未注意環境濕度，接觸到塵蟎、黴菌等過敏原，導致氣喘急性發作。

蕭亦均表示，室內濕度若超過60%，塵蟎、黴菌就會大量增生，可能誘發鼻過敏、氣喘、異位性皮膚炎等過敏反應，甚至造成肺部黴菌感染；居家濕度應維持在50至60%以下，可有效降低塵蟎、黴菌生存機會，建議可使用除濕機、空氣清淨機或定期清洗寢具與地毯，降低過敏原濃度。

蕭亦均說，除了環境濕度因素，穩定控制氣喘，還仰賴規律用藥、良好生活習慣與定期回診評估，不能因症狀消失就停藥，許多中年患者症狀一旦好轉就停藥，反而讓急性發作風險升高。面對極端氣候與空氣品質不穩定的雙重威脅，呼籲民眾平時居家環境應保持良好通風，控制室內濕度，避免接觸過敏原，依醫囑服藥，就能減少氣喘急性發作，維持健康。

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