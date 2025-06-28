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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

大腸鏡檢查前 抗凝血劑停吃3日

2025/06/28 05:30

▲大腸鏡檢查前應配合低渣與流質飲食。（照片提供／何臻善）

▲大腸鏡檢查前應配合低渣與流質飲食。（照片提供／何臻善）

文／何臻善

1名65歲男性因排便習慣改變至醫院求診，經醫師評估後，建議做大腸鏡檢查。醫師問診時得知患者過去曾中風，且持續服用抗凝血藥，為預防檢查時發生出血風險，囑咐病患於檢查前3日暫停服用抗凝血劑，並進行低渣與流質飲食，避免高纖維食物包括蔬菜、水果、全穀類，再搭配清腸劑使用，以確保腸道清潔。

搭配低渣飲食 確保腸道清潔

大腸癌的發生和死亡人數有逐年增加趨勢。多數大腸癌是由瘜肉演變而成，大腸鏡檢查是目前最有效的早期診斷方式，如能早期發現病變或瘜肉並予切除，5年存活率可達90%以上。但大腸癌早期常無明顯症狀，少部分患者可能出現腸胃不適或排便習慣改變，直到晚期才被診斷發現，因此建議50歲以上民眾或有家族病史者，定期安排大腸鏡檢查。

對於正在服用抗凝血藥的患者，檢查前須暫停服用抗凝血劑，且實際的停藥方式須由醫師評估，才能確保檢查的安全。

抗凝血劑常用於心血管疾病預防、深部靜脈血栓或瓣膜置換，常見的有Aspirin（阿斯匹靈）、Clopidogrel（保栓通）、Warfarin（可邁丁），或新型口服抗凝血藥物如Dabigatran（普栓達）、Rivaroxaban（拜瑞妥）、Apixaban（艾必克凝）。檢查後，醫療團隊會根據止血狀況，建議患者何時再恢復抗凝血劑使用，避免血栓形成。

若大腸鏡檢查同時進行瘜肉切除，病患術後應避免腹部用力及運動，以免傷口惡化。

飲食方面可先嘗試流質、軟質，若無腹痛、腹脹等不適，再逐日增加飲食中纖維含量，且避免刺激性飲食或生食。當出現持續性腹痛、血便或其他不適情況，則應立即聯繫醫療團隊。

大腸鏡檢查是早期發現大腸癌的有效方式，特別是50歲以上或有家族史的民眾，建議及早安排大腸鏡檢查。

（作者為基隆長庚醫院藥劑科藥師）

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