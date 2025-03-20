健康網》孩童肥胖恐讓青春期提前 增糖尿病風險

研究顯示，兒童或青少年時期肥胖的孩子，成年後持續肥胖的機率高達5倍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人的觀念裡，「小時候胖不是胖，長大會抽高」，但初日診所小兒內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，根據世界肥胖聯盟官方期刊《肥胖評論》研究顯示，兒童或青少年時期肥胖的孩子，成年後持續肥胖的機率高達5倍！此外，肥胖還可能導致青春期提前，進而影響身高發育，甚至增加糖尿病等慢性病風險。

8歲童愛喝調味乳、吃甜食 肥胖且性早熟

王律婷指出，她曾診治一名8歲女童，因家長發現其內褲有血跡，才驚覺異常，帶她來就醫。檢查發現，該女童不僅BMI高達22.2（大於95百分位），已達肥胖標準，還出現脖子後方暗沉、乳房發育等性早熟症狀。家長原以為她只是「肉肉的」，未特別留意這些異常變化，差點錯過黃金治療期。

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進一步詢問飲食習慣後，女童從小就偏愛高糖、高油、高精緻澱粉食物，如早餐多以吐司、饅頭配調味乳；放學後則愛吃雞蛋糕、麵包或餅乾當點心且正餐幾乎不吃青菜。長期攝取過多熱量、缺乏膳食纖維，導致她的體重遠超出生長曲線。

體內脂肪過多，會使瘦素濃度升高，可能會促使兒童提早進入青春期，尤其女孩影響更為明顯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

王律婷表示，體內脂肪過多，會使瘦素濃度升高，可能會促使兒童提早進入青春期，尤其女孩影響更為明顯。根據一篇刊登在《BMC pediatrics》根據一篇刊登在《BMC pediatrics》期刊上的研究，超重或肥胖兒童發展中樞性性早熟（CPP）的風險約為正常體重兒童的2倍。

過量的瘦素也可能加速生長板的密合，影響身高。另外，孩子在青春期胰島素阻抗會升高，同時間合併肥胖問題，更容易影響血糖與脂肪代謝。這也意味著肥胖孩子可能提早長高，但由於生長板提前閉合，導致最終成年身高受到影響，同時也身處於糖尿病的風險之中！

預防兒童肥胖 飲食、運動、睡眠3管齊下

●吃對不吃多：選擇高營養、低糖飲食，適量補充維生素D、鋅、鈣、魚油與葉酸，尤其早餐至關重要，可降低胰島素阻抗並提升學習表現。

●建立運動習慣：每週至少運動3次，每次1小時以上，可選擇跑步、腳踏車等有氧運動，或透過跳繩、足球等鍛鍊肌力。

每週至少運動3次，每次1小時以上，可選擇跳繩等鍛鍊肌力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●10點前就寢：充足睡眠不僅有助於記憶與學習，也影響生長發育。學齡兒童與青少年應確保每晚10點至早上7點的睡眠時間，以降低肥胖風險。

王律婷強調，孩子的成長發育與全家的生活習慣息息相關，家長若能共同參與健康生活，孩子的改變效果會更顯著。例如，全家一起學習「211飲食法」，選擇天然原型食物，培養良好飲食習慣。

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