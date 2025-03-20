健康網》腎友易缺維生素D 醫：不只骨鬆 恐增心梗風險

醫師指出，腎功能不佳的病患常有維生素D缺乏，甚至嚴重不足的問題，不僅影響整體健康，同時也會增加骨折、骨質疏鬆、心臟衰竭、心肌梗塞的風險；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素D除了能幫助維持骨骼健康，對心血管系統也扮演重要角色。皮膚科醫師沈孟暵指出，腎功能不佳的病患常有維生素D缺乏，甚至嚴重不足的問題，不僅影響整體健康，同時也會增加骨折、骨質疏鬆、心臟衰竭、心肌梗塞的風險。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文說明，腎臟在維生素D的代謝中扮演關鍵角色，一旦腎功能受損，維生素D的生成與利用將受到3種影響。

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●腎臟過濾功能變差：腎臟負責將維生素D的前驅物送入腎小管進行轉化，但當腎功能下降，進入腎小管的原料減少，導致維生素D的製造量下降。

●維生素D運輸蛋白流失：腎病患者可能會透過尿液流失大量蛋白質，連帶攜帶維生素D的蛋白質也隨之流失，使維生素D難以有效利用。

●腎小管損傷影響轉化：腎小管是維生素D轉化的主要場所，但當腎小管受損時，轉化效率降低，使體內可利用的維生素D更少。

腎病患者 容易維生素D不足

沈孟暵提到，維生素D缺乏可能引發一系列健康問題，特別是在腎病患者身上更為顯著。常見風險有2類。

●肌肉與骨骼疾病：骨折、骨質疏鬆、肌肉無力。

●非骨骼併發症：心臟衰竭、心肌梗塞、腹主動脈瘤。

適當補充維生素D 維持心血管健康

沈孟暵指出，研究顯示，維生素D不足與心血管疾病、糖尿病等風險密切相關。美國一項針對18,225名男性的研究發現，維生素D水平較低者，罹患心肌梗塞的機率明顯高於維生素D充足者。

沈孟暵表示，腎臟功能不佳時，維生素D的生成與儲存皆受影響，甚至會加速流失。因此，適量補充維生素D對於腎病患者來說十分重要，不僅能幫助改善血管內皮功能，還能促進血壓調節，有助於降低心血管疾病的風險。

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