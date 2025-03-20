自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎友易缺維生素D 醫：不只骨鬆 恐增心梗風險

2025/03/20 21:18

醫師指出，腎功能不佳的病患常有維生素D缺乏，甚至嚴重不足的問題，不僅影響整體健康，同時也會增加骨折、骨質疏鬆、心臟衰竭、心肌梗塞的風險；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，腎功能不佳的病患常有維生素D缺乏，甚至嚴重不足的問題，不僅影響整體健康，同時也會增加骨折、骨質疏鬆、心臟衰竭、心肌梗塞的風險；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕維生素D除了能幫助維持骨骼健康，對心血管系統也扮演重要角色。皮膚科醫師沈孟暵指出，腎功能不佳的病患常有維生素D缺乏，甚至嚴重不足的問題，不僅影響整體健康，同時也會增加骨折、骨質疏鬆、心臟衰竭、心肌梗塞的風險。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文說明，腎臟在維生素D的代謝中扮演關鍵角色，一旦腎功能受損，維生素D的生成與利用將受到3種影響。

腎臟過濾功能變差：腎臟負責將維生素D的前驅物送入腎小管進行轉化，但當腎功能下降，進入腎小管的原料減少，導致維生素D的製造量下降。

維生素D運輸蛋白流失：腎病患者可能會透過尿液流失大量蛋白質，連帶攜帶維生素D的蛋白質也隨之流失，使維生素D難以有效利用。

腎小管損傷影響轉化：腎小管是維生素D轉化的主要場所，但當腎小管受損時，轉化效率降低，使體內可利用的維生素D更少。

腎病患者 容易維生素D不足

沈孟暵提到，維生素D缺乏可能引發一系列健康問題，特別是在腎病患者身上更為顯著。常見風險有2類。

肌肉與骨骼疾病：骨折、骨質疏鬆、肌肉無力。

非骨骼併發症：心臟衰竭、心肌梗塞、腹主動脈瘤。

適當補充維生素D 維持心血管健康

沈孟暵指出，研究顯示，維生素D不足與心血管疾病、糖尿病等風險密切相關。美國一項針對18,225名男性的研究發現，維生素D水平較低者，罹患心肌梗塞的機率明顯高於維生素D充足者。

沈孟暵表示，腎臟功能不佳時，維生素D的生成與儲存皆受影響，甚至會加速流失。因此，適量補充維生素D對於腎病患者來說十分重要，不僅能幫助改善血管內皮功能，還能促進血壓調節，有助於降低心血管疾病的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中