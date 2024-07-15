護理師不堪長照壓力差點打媽媽 衛福部專線提供情緒支持

衛福部鼓勵家庭照顧者善用「家庭照顧者關懷專線」緩解照顧壓力。（衛福部提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕不堪照顧壓力帶來的長照悲歌時有所聞，根據衛福部「家庭照顧者關懷專線」統計，去年來電諮詢心理問題首度超越資源問題，需求以「情緒支持」占26.9%最高，其中又以「傾訴照顧壓力，如焦慮、憂鬱、無力、疲倦、憤怒等」占42.4%最多。

身為長期家庭照顧者的王女士，本身是護理師及社工師，有次她高燒不適，擔心傳染給母親而保持距離，不料卻遭母親出聲責備，她想起當天工作訪視個案分享想拿衣架打媽媽，當下情緒上來，也浮現拿衣架打媽媽的念頭，所幸及時跑出門冷靜，並懂得善用長照與家庭照顧者支持性服務，大幅改善照顧壓力。

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家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍表示，去年家庭照顧者關懷專線來電諮詢需求以「情緒支持」占26.9%最高，其次是照顧資源占21.7%及照顧需求占19.9%等問題。

在「情緒支持」方面，陳維萍指出，又以「傾訴照顧壓力，如焦慮、憂鬱、無力、疲倦、憤怒等」占42.4%最多，其次為「與被照顧者溝通困難」占21.8%、「與其他家人溝通困境」占19.2%，顯示家庭照顧問題複雜與情感糾結。

為了鼓勵家庭照顧者關注自我身心健康，衛福部今（15日）舉行廣告片「打不出的那通電話」首映，由曾經也是家庭照顧者的導演李人豪，以「打不出的那通電話」為創意發想拍攝，希望多半「苦往肚裡吞」的家庭照顧者，可以「把苦說出來」，遇到長照問題不知道該打電話給誰，就撥打0800-507272家庭照顧者關懷專線或1966長照專線。

衛福部次長呂建德表示，漫漫長照路需要2支專線陪伴，家庭照顧者關懷專線提供家庭照顧者諮詢與會談服務，且截至今年6月，全國22縣市也設置131個家庭照顧者支持服務據點，由受過專業訓練家照專員針對家庭照顧者的需求，提供必要的支持服務，如照顧計畫諮詢、到宅照顧技巧指導、支持團體、轉介心理協談等。

至於長照專線，呂建德說明，提供長照服務諮詢、申請及申訴等，截至去年，全國已有50.5萬人使用長照給付及支付服務，整體長照服務涵蓋率達80.19%。

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