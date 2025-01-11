健康網》不確定是不是懷孕了？ 醫授9個症狀教你辨別

王孫斌婦產科診所指出，了解早期的懷孕徵兆及早發現並做好準備很重要；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕是一段充滿期待的旅程，了解早期的懷孕徵兆及早發現並做好準備很重要。王孫斌婦產科診所於臉書發文分享常見的9個懷孕症狀，其中包含疲倦、頻尿、情緒波動、噁心嘔吐等，且每位孕婦的身體反應不相同，有疑問應諮詢專業醫師。

懷孕前期9大常見症狀

●停經：是最常見的懷孕徵兆之一。大多數女性在懷孕後不久就會發現月經遲遲未來，這通常是懷孕的首個明顯跡象。如果平時月經週期穩定，這一變化可能讓你意識到自己懷孕了。

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●早孕反應（晨吐）：大約有一半的孕婦會經歷早孕反應，也稱為晨吐。這種情況通常發生在懷孕的前幾週，並伴隨著噁心、嘔吐，尤其是在早晨。不過，有些孕婦也可能在全天感到不適。

●乳房變化：懷孕早期，女性的乳房會變得更加敏感或脹痛，乳頭顏色也可能變深。這是激素變化所引起的，為未來的哺乳做準備。

●疲倦：早期懷孕的女性常感到極度疲倦。這是因為懷孕後體內激素水準急劇變化，尤其是黃體素增多時，疲倦感會更明顯。

●頻尿：隨著子宮的擴大，孕婦的膀胱受到壓迫，會導致排尿頻繁。此症狀通常會在懷孕初期出現，並可能持續到孕期後期。

●食慾變化：懷孕的女性可能會發現自己對某些食物有強烈的渴望，或者會突然對平時喜歡的食物失去興趣。這些食慾上的變化與荷爾蒙波動有關。

●頭暈或暈眩：懷孕早期，由於血壓的變化和血液供應增多，許多孕婦會感到頭暈或偶爾暈眩。

●情緒波動：由於激素變化，孕婦可能會出現情緒不穩的情況。例如，容易激動、焦慮或流淚。這些情緒波動通常會在懷孕早期達到高峰。

●背痛：懷孕初期，許多孕婦會感到背部或腰部不適，這通常是由於荷爾蒙變化或子宮增大引起的。保持正確姿勢和輕微運動有助於緩解不適。

王孫斌婦產科診所表示，每位准媽媽的懷孕經歷不同，若有任何疑問，請及時向醫師諮詢，讓專業醫生為您提供最好的照護與支持。

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