高雄老年失能人口逾11萬人靠長照 僱外籍看護工長輩可申請「短照」

高雄老年失能人口逾11萬人靠長照，僱外籍看護工的長輩也可申請「短照」搭配喘息服務。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局公布截至今（2024）年5月底，全市老年人口為53萬2千餘人，推估失能人口已達11萬1千餘人，申請使用長期照顧者增加，即使聘僱外籍看護工的家庭同時有需求，包括看護工休假、生病或意外狀況，短期替代照顧（又稱短照）需求，該類雇主可申請使用至少31天。

衞生局表示，搭配擴大喘息服務，可短照服務加上擴大喘息，兩者合計每年可使用52日，依需要等級第2級至第6級補助額度8萬7780元為例，若使用機構住宿式短照服務每日2310元，約為38天，另搭配擴大喘息服務14天；長照需求等級第2級至第8級的短照服務，若加擴大喘息額度，合計1年可使用52天。

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長照需要等級第7級至第8級補助額度7萬1610元，使用機構住宿式短照服務，每日2310元，約為 31 天，另搭配擴大喘息服務21天，短照服務加擴大喘息額度，合計1年可使用52天。

據勞動部調查發現移工假日不放假者占50.6%，其中16.6%因「家中無替代照顧人力」未能放假，調查顯示雇主有38%願申請短期替代照顧需求，勞動部為兼顧家庭照顧替代人力，並鼓勵移工休假，結合衛福部推動擴大喘息服務計畫，服務對象由開辦初期的長照需要等級7至8級，4年前擴大為長照需要等級2到8級。

衛生局指出，民眾對長期照顧需求日益增加，面對老年化社會的多元長照需求，為讓民眾能透過一通電話更為快速，方便取得長照服務，免於在不同服務提供單位間奔波，只要在上班時間內撥打「1966」長照服務專線，均可享有前5分鐘通話免費。

民眾可透過社區整合型服務中心A級個案管理員，依失能程度及需求，打造量身訂做符合個案及家庭的個別化照顧計畫及連結特約服務單位，提供包含「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」、「交通接送」及「喘息服務」，並依長照需要者的社會福利身分別提供不同的補助額度及部分負擔比率，減輕家庭照顧負擔。

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