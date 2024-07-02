健康網》情緒有5大功能 心理師：別輕忽內心真實感受

情緒能夠幫助人與人之間的溝通。透過情緒的表達，可以讓別人更容易理解你的需求、感受和意圖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／黃雅羚

在心理師的工作中，我常會接觸到許多人因為情緒上的困擾，認為自己不應該有情緒的波動，或對於自己情緒的變化感到排斥，但是其實情緒是有許多功能的。

以心理學的角度來看待，情緒（emotion）是1種心理狀態，涉及對特定事件、人物或事物的內在反應，牽涉著認知、生理和行為等層面。情緒是我們人類不可或缺的一部分，具有許多重要意義，所以今天想談談：「情緒有什麼功能？」

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●生存功能：情緒在演化中扮演了重要角色，幫助生物對環境中的刺激做出迅速的反應。例如，當身處危險的情境，會感受到害怕，此時情緒會使你具備警覺心，幫助你在危急中及時做出適當反應。

●幫助了解自己：情緒提供了覺察自己內在狀態的機會，透過覺察並理解自己的情緒，可以幫助你了解自己的需求和價值觀，有助於認識自我和成長。

●引導行為的動機：不同的情緒會引導我們朝不同的方向行動，例如，生氣可能驅使你針對不公平的情況採取行動；悲傷則可能促使你尋求支持；快樂的情緒可能讓你更有動力去參與喜歡的活動。

●人際溝通：情緒能夠幫助人與人之間的溝通。透過情緒的表達，可以讓別人更容易理解你的需求、感受和意圖。言語的交流和非語言表達（如表情）都是情緒的表現形式。

●創造共同經驗：分享情緒經驗可以增進我們彼此的理解和共鳴。當人們能夠感受到對方的情緒，可以更深入地理解對方的感受，加深情感的連結。

當你感受到情緒的波動，可以先從察覺自己的情緒開始，試著接納自己的感受。不需要壓抑或否認，單純的接受這種情緒的存在。再思考自己這種情緒出現的原因，或許可以幫助你注意到自己當下內在的需求，進而對自己更加了解。（作者為台中心風景心理治療所臨床心理師）

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