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屏東失智症團體家屋營造家的感覺 現設4間全國最多
〔記者羅欣貞／屏東報導〕為充實失智症照顧服務資源，屏東縣政府長照處打造專屬失智症者的照顧模式「團體家屋」，提供中度以上且具行動能力的失智症者在社區中接受24小時的照顧服務，屏縣目前共有4間失智症團體家屋，是全國家屋數最多的縣市。
截至今年5月底，屏東縣65歲以上老年人口數為16萬2240人，老人人口比率為20.4%，已步入「超高齡社會」，推估屏東縣失智人口約1萬3499人。屏東縣目前共有4間失智症團體家屋，是全國家屋數最多的縣市，其中愛麗絲長照瑞光家屋設置27床，也是目前全國最大的團屋。
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此外，屏東縣政府於屏東縣多層級樂活照顧服務園區設置18床，預計於今年7月提供服務。明年（2025年）底規劃於里港鄉新增1處團體家屋，以滿足失智症長者多元照顧需求，減輕家庭照顧者負擔。
長照處表示，失智症團體家屋（Group Home）有別於一般住宿型機構，主要是提供「單元式照顧」的服務模式，每個單元最多居住有9位長輩，且都是單人房或雙人房。團體家屋設置共用的客廳、餐廳、廚房及屬於自己的寢室，提供溫馨、友善及尊嚴性的24小時照顧服務，就像一般家庭一樣。
85歲的愛子奶奶患有重度失智症等症狀，生活自理能力日漸退步，原本同住的丈夫90歲謝爺爺已無法獨力照顧，四名子女不捨將老母親送到大團體式生活的安養機構，後來得知有專為失智症者打造的團體家屋服務，毅然決定讓奶奶入住團體家屋，如今奶奶已可獨立使用助行器步行，展現許久不見的燦爛笑容，讓家屬相當感動。
愛麗絲長照瑞光家屋處長吳惠螢說，家屬的感謝是最大原動力，失智症常伴隨複雜情緒及行為，家屬照顧不易，甚至連好好吃飯都是一種奢求，因此團隊會與家屬共同討論並擬定照顧計畫，透過長輩過往熟悉、擅長的領域，提供個別化照顧，家屬可以抽空探視、陪伴，由專人照顧讓家人有喘息的空間，且維持長輩原有功能與記憶，延緩老化的症狀。
除了團體家屋既有的服務內容外，屏東縣政府也積極輔導縣內的機構申請「團體家屋服務創新模式試辦計畫」，本縣已有2間團屋加入試辦計畫，創造更多元的照顧模式。有長照服務需求的民眾可撥打1966洽詢。
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