台中市死因之首是它 去年死亡人數逾5700人

乳房X光攝影檢查每2年1次篩檢，可降低41%乳癌死亡率。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕衛福部最新公布2023年國人死因統計，癌症為十大死因之首，佔全國死亡人數的25.8%，奪走5萬3126條性命，台中市去年十大死因中同樣以癌症居首位，癌症死亡人數達5718人，佔台中市死亡人數的27.4%，較前一年（2022）年增加72人，顯見癌症防治很重且定期篩檢可有效降低死亡率，衛生局提醒，篩檢可早期發現癌症或癌前病變，治療可降低死亡率，還可阻斷癌前病變進展為癌症。

衛生局曾梓展指出，以五癌篩檢為例，子宮頸抹片每3年1次檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率；乳房X光攝影檢查每2年1次篩檢，可降低41%乳癌死亡率；糞便潛血檢查每2年1次檢查可降低35%大腸癌死亡率；口腔黏膜檢查定期受檢，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣的男性26%死亡率；還有定期接受低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

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曾梓展提醒，國健署提供5項實證有效的癌症篩檢服務，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌篩檢，能有效降低癌症死亡風險，他強調，癌症初期常無明顯症狀，容易被忽視，一旦發現症狀可能為時已晚，定期癌症篩檢才能早期發現、早期治療，阻止細胞變異演變為癌症，提高治療成功率及存活率。

衛生局表示，政府針對子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌提供5項癌症篩檢服務，篩檢資格分別為子宮頸癌篩檢：30歲以上女性，每年1次子宮頸抹片檢查，建議至少每3年1次；乳癌篩檢：45 至69歲女性及40至44歲有家族病史者，每2年1次乳房攝影檢查；大腸癌篩檢：50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查；口腔癌篩檢：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸的民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）的原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

肺癌篩檢針對具肺癌家族史（例如50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的民眾），或是重度吸菸史（50至74 歲吸菸史達30包/年以上，有意願戒菸或戒菸15年內重度吸菸者），每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

民眾如對是否符合五癌篩檢資格有疑問，可攜帶健保卡至就近醫療院所或衛生局查詢；另台中市癌症篩檢醫療機構，請至衛生局網站／專業服務／癌症防治專區查詢。

國健署提供5項實證有效的癌症篩檢服務，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌篩檢。（衛生局提供）

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