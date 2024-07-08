健康網》10壞習慣養出一身癌！ 煮泡麵1舉動、喝熱湯都上榜

若時常飲用熱湯，可能使口腔黏膜不斷遭到傷害，增加口腔癌與食道癌風險。圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道抽菸、喝酒、嚼檳榔容易致癌，卻忽略其他不良的生活小習慣，洪永祥診所院長洪永祥整理致癌排名，由1至10名，分別為吃太甜太鹹、久坐、愛吃加工紅肉、常裝潢與買新櫥櫃、不喜歡刷牙漱口、常做電腦斷層檢查、睡覺不關燈、喜歡吃烤焦食物、用保麗龍碗裝泡麵，並用書本重壓、喜歡喝燙口熱湯，希望民眾及時改掉，不讓癌症找上門。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，癌症一直位居國人10大死因中的第1名，但其實癌症是可以預防的，研究證實約5-10%癌症為遺傳，其餘癌症成因則多與生活環境、習慣與飲食有關，換句話說，日常生活養成的罹癌壞習慣是導致癌症最大元兇。除了常見抽菸、喝酒、嚼檳榔外，藉此整理10大易忽略的壞習慣。

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第10名—喜歡喝燙口的熱湯

別再喝燙口的水了！洪永祥提醒，世界衛生組織（WHO）已將逾攝氏65度的熱飲，定為食道癌可能致癌因子，口腔是身體非常耐熱的部位，通常可容忍至約攝氏60度左右，黏膜約可在燙傷後3天左右修復，但若不停反覆傷害黏膜，在來不及修復下，可能提高罹患口腔癌與食道癌風險，因此建議將可能燙口的熱湯、熱飲，務必再放涼再入口。

第9名—保麗龍碗裝泡麵 並用書本重壓

洪永祥提到，部分市售泡麵碗是使用保麗龍盛裝，其屬6號PS（聚苯乙烯）材質，雖說其耐熱度攝氏95度，可持續30分鐘，但若是使用燒開水沖泡麵，又在鋁箔蓋上再壓一本厚厚的書泡好幾分鐘，高溫悶燒，就可能超過PS耐熱使用範圍，且PS已在動物實驗中證實，會增加動物罹癌風險，長期累積恐對人體產生致癌風險，建議改用陶瓷碗最安全。

第8名—喜歡吃烤焦的食物

愛吃烤肉、烤麵包、焦掉的鍋貼、鍋巴等烤焦食物嗎？洪永祥說明，肉類脂肪和蛋白質燒焦產生多環芳香烴，屬一級致癌物；鍋貼、麵皮、麵包是澱粉，產生致癌物則是丙烯醯胺，2015年時，歐盟食品安全局也在動物實驗發現具有致癌風險，認為可能造成癌症發生增加，因此在2017年入法，部分國家開始要求抽查某些食品丙烯醯胺濃度。

洪永祥補充，所有致癌物都是總量問題，澱粉食物高溫烹煮，難免會出現丙烯醯胺，因此並不是不能吃，而是不要過量，建議燒焦食物部分不要食用，並攝取大量膳食纖維的蔬菜。

第7名—睡覺不關燈

開燈睡覺恐提高患甲狀腺癌的風險，洪永祥引述1項發表於《Cancer》上的研究顯示，比起睡眠時接觸較少光線者，睡眠中長期暴露在光線下的人，甲狀腺癌風險增55%，又以女性機率較高。另外，《美國醫學會雜誌》中也有研究發現，睡眠時長期暴露在人工光線之下，會增加變肥機會，且體重增加比例與光線強弱有關，光源越強，體重增加越多，建議關燈入睡。

國外研究顯示，比起睡眠時接觸較少光線者，睡眠中長期暴露在光線下的人，患甲狀腺癌風險增加55%；圖為情境照。（圖取自freepik）

第6名—常做電腦斷層檢查

洪永祥表示，照1次頭部電腦斷層接受的輻射量，相當於100次胸部X光攝影；胸部電腦斷層則相當於照350次胸部X光攝影。有項刊登在《循環》（Circulation）中的研究發現，經常重複接受複雜影像檢查者罹癌風險增，以電腦斷層和心臟導管檢查為主要輻射來源，占81%。他提醒，每人1年照胸部X光不應超過50次，電腦斷層則是必要才做。

第5名—不喜歡刷牙漱口

頭頸部癌不只與抽菸、喝酒、檳榔或人類乳突狀病毒（HPV）有關，洪永祥強調，最近更有研究發現，口腔內的細菌可能引起胰臟癌、大腸癌及口腔癌等，其中最顯著的例子也是影響人類健康最大的是幽門桿菌，幽門桿菌會引發胃癌或胃淋巴瘤，建議做好每天刷牙、漱口的清潔習慣。

第4名—經常裝潢住家與買新櫥櫃

打開櫥櫃飄來的刺鼻味，恐是吸入甲醛！洪永祥透露，2004年國際癌症研究署已將甲醛歸類為一級致癌物，據統計，4成裝潢完5年建築中，仍可測出超標，僅30%消費者知道甲醛氣味殘留問題，最長需15年完全揮發。長時間曝露，除致癌外，還會導致頭暈、噁心、嘔吐，尤其學齡前兒童易出現過敏性鼻炎、氣喘等，甚至肝腎出狀況。因此裝潢時，可選擇通過綠建築標章產品、低甲醛建材、先試聞氣味，或是選擇中古家具、原木建材與家具，避免毒害。

第3名—喜歡吃加工紅肉

洪永祥提及，世界衛生組織國際癌症研究總署（IARC）已宣布將培根、香腸、火腿、熱狗等加工肉品列為一級致癌物，紅肉則列為2A級致癌物，該署指出，加工肉品、紅肉攝取量與罹患大腸癌風險有著劑量效應關係，每天食用50克加工肉品會增加18%大腸癌風險，每天食用100克紅肉大腸癌風險增17%。若想遠離癌症，就須遠離加工肉品、少吃紅肉（豬、羊、牛），以魚肉、禽肉等白肉來取代紅肉，也要多吃天然蔬果。

第2名—久坐

洪永祥直言，許多研究表明，久坐與罹患各種癌症風險增加相關。其中2022年知名期刊《歐洲流行病雜誌》刊登1篇綜述論文，納入77項原始研究超過200,000名癌症病例，發現久坐增加6種癌症罹患風險，包括：乳腺癌發病率增8%、結腸癌增25%、前列腺癌增8%、直腸癌提高7%、子宮內膜癌增29%和卵巢癌提高29%。另外，久坐還會使癌症患者生存率下降，其中結直腸癌患者久坐，會增加特異性死亡風險61%。

該如何避免久坐？洪永祥建議，使用升降辦公桌，盡量站著辦公，等腿痠再坐，減少坐沙發看電視時間，且養成坐30分鐘，便要起身伸展活動的習慣。

第1名—吃太甜太鹹

洪永祥提及，美國研究人員給小鼠餵食含糖很高的加工食品，結果發現，小鼠罹患乳腺癌風險增，且增加癌細胞存在擴散到肺部的潛在風險。另1項加拿大魁北克拉瓦爾大學的研究也顯示，每週喝3杯以上、每杯約355毫升含糖飲料女性，乳房組織密度會增加，提高細胞癌變的風險。

洪永祥進一步表示，有研究發現，癌細胞喜歡吃糖，事實是在食用過度的碳水化合物時，會使得血糖快速飆升，導致的體內一連串作用，致促癌風險。世界癌症研究基金會最近發表報告，指出胃癌與攝取高鹽食物關係密切，因此建議從小養成品嚐天然食物，減少高鈉、高GI精緻糖的攝取。

醫師表示，經常喝熱飲、熱湯者，容易使口腔黏膜在尚未修復好時，不停反覆傷害黏膜，可能提高罹患口腔癌與食道癌風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

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