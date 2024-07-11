擴大公費癌篩資格！估每年1000萬人次 國健署盼新制元旦上路

今日行政院拍板相關預算，預計放寬大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌等公費篩檢資格；情境照。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕總統賴清德提出「健康台灣」政策，力拚2030癌症死亡降低1/3，今日行政院拍板相關預算，並預計放寬大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌等公費篩檢資格。國民健康署長吳昭軍指出，預算案有待立法院審議，若一切順利，希望擴大篩檢措施能在明年1月1日上路，預估未來每年篩檢量可達1000萬人次。

國民健康署自2024年至2030年期間，正式實施第5期國家癌症防治計畫，目標包括30至70歲癌症過早死亡機率由2015年的7.74%，下降至2030年6.42%的目標，預計降幅為17%，且全癌症5年相對存活率計畫提升到65%以上。

請繼續往下閱讀...

此外，國健署癌症防治組長林莉茹指出，排除2020年至2022年後到疫情影響，公費4癌篩檢的使用量大致都呈現增加趨勢，其中2022年的篩檢量為435.8萬，2023年為481.6萬人，醫療院所癌症篩檢量能都已回歸常態，該署持續呼籲符合資格的民眾積極使用資源。

吳昭軍指出，依照第5期計畫內容，原預算約存在10億元的缺口、需爭取公務預算，但在賴總統上任指示「擴大篩檢」、「精準醫療」、「癌症新藥基金」等方向，以及2030減少3分之1的癌症死亡目標後，認為有必要加大力度，因此行政院拍板編列除28億外，再加上40億公務預算，擴大公費篩檢資格。

針對篩檢資格擴大，吳昭軍說，癌症連續12年來都是國人10大死因首位，若能早發現、早治療，患者面對治療的選擇性可以更多、效益也更大，還能以較低的花費控制、甚至治癒疾病，因此希望從前端篩檢做好，未來每年公費篩檢總人次預估至少在1000萬人次左右。

吳昭軍也提到，預算經過行政院拍板，還需要送入立法院、在下個會期進行審議，相信國人都會期待篩檢資格的放寬，委員也樂意支持相關預算編列，希望擴大措施明年1月1日可以上路，國健署也會持續檢討癌症精進計畫，逐年調整癌症防治與早期發現方案，希望最終能達到過早死亡率下降33%的目標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法