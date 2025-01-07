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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

台中慈濟醫院首例活體肝移植 父子情深慶重生

2025/01/07 11:48

台中慈濟醫院送上蛋糕，慶祝翁先生重生。（記者歐素美攝）

台中慈濟醫院送上蛋糕，慶祝翁先生重生。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕64歲翁先生前年跌倒髖關節骨折，卻意外發現長期未追蹤的B型肝炎已惡化成肝硬化合併肝癌，擔任職業軍人的28歲小兒子決定捐肝救父，不料手術前夕卻發現其人工髖關節感染葡萄球菌，不利手術，經台中慈濟醫院清創治療後，去年10月底才進行肝臟移植，成為台中慈濟醫院首例活體肝臟移植手術，並於今天舉辦「同肝共愛」重生會，慶祝64歲翁先生重獲新生。

翁先生於前年初跌倒導致人工髖關節斷裂就醫，意外發現肝功能異常，進一步檢驗長期未追蹤的B型肝炎，卻已惡化成肝硬化合併肝癌。3名子女爭相要捐肝救父，但擔任職業軍人的28歲小兒子，因長期陪同父親回診，覺得個人身心狀況最佳，義無反顧挺身而出捐肝。不料，捐肝過程並不如想像平順，術前發現翁先生的人工髖關節感染葡萄球菌，致引發化膿性關節炎，使移植手術面臨重大挑戰。

台中慈濟醫院器官移植中心主任鄭紹彬說，因患者有凝血問題，醫療團隊評估後決定先由骨科手術治療化膿性關節炎，經移除人工關節，以骨泥、骨釘固定，再經8個月的抗生素治療後，7個月轉眼過去，翁先生人工髖關節情況穩定，加上面臨末期肝衰竭危機，器官移植中心才於去年10月30日進行手高難度的移植手術。

台中慈濟醫院器官移植中心主任鄭紹彬（後左1）與翁家三人合影留念。（記者歐素美攝）

台中慈濟醫院器官移植中心主任鄭紹彬（後左1）與翁家三人合影留念。（記者歐素美攝）

鄭紹彬說，活體肝臟移植是現代醫學最複雜的手術之一，須同時進行捐贈者及受贈者兩檯手術，考驗醫療團隊的專業技術與默契。移植手術動員器官移植中心、整型外科、心臟外科、麻醉科等多個專科團隊共35名醫護人員，歷經12小時才順利完成。手術室護理團隊專業又暖心，特別為翁先生改造手術床，因其不耐久臥，醫護人員在髖關節處加裝軟墊與水袋，還專人試躺確保舒適度，將術中照護做到極致，堪稱「最有溫度的手術」。

目前翁姓父子皆已出院，台中慈濟醫院院長簡守信今天特別為翁姓父子送上祝福蛋糕；翁先生也回贈花束感恩醫療團隊的付出。翁先生說，希望趕快養好身體；兒子在提到父親抗癌手術過程，一度哽咽，希望父親能儘快恢復健康，去做自己想做的事；翁妻也表示，父子手術過程，她十分煎熬，現在只盼全家健康平安。

台中慈濟醫院表示，目前全國每年約有近千名病人苦候肝臟移植，但大愛器官捐贈量僅百例，供需嚴重失衡。台中慈濟醫院成功完成活體肝臟移植，顯現醫療技術更成熟，為眾多等待移植的病人帶來一線曙光。簡守信說，親屬肝移植的活體肝臟移植不僅代表台中慈濟醫院醫療技術的突破，更為等待移植的病人開創新契機。

翁家父母及小兒子，提起手術過程，皆忍不住哽咽。（記者歐素美攝）

翁家父母及小兒子，提起手術過程，皆忍不住哽咽。（記者歐素美攝）

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