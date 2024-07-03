健康網》腸癌位居10大死因第3！ 5種檢查懶人包報你知

醫師表示，若能及時、定期篩檢，早期發現治療，大腸癌的治癒率極高；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日衛福部公布國人10大死因報告中，癌症死亡率第3位為結腸、直腸和肛門癌。典威診所醫師陳志典整理5大腸癌檢查，包括：大腸鏡檢查、糞便潛血檢查、肛門指診、鋇劑灌腸攝影檢查，以及其他影像檢查，若能早期發現，治癒率極高，呼籲定期篩檢，有症狀時應立即就醫、治療。

陳志典於臉書粉專「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」發文指出，近2週門診發現，確診大腸癌的病患變多，雖說民眾預防腸癌意識提高，但其確診人數仍居台灣癌症排名第1、2名，若能及時、定期篩檢，早期發現的治癒率極高，下為常見大腸癌檢查：

請繼續往下閱讀...

大腸鏡檢查

陳志典說明，大腸鏡檢查能將整個大腸做仔細、全面的檢查，內視鏡從肛門口開始，包含乙狀結腸、升結腸到終端站迴盲瓣，可直接看到腸道病變處，更可針對病灶做切片、定位、完整切除。若為害怕做大腸鏡者，也可選擇無痛大腸鏡檢查，由麻醉專科醫師一對一引導舒眠麻醉，讓受檢者在睡醒後，即檢查完成，過程僅需15-30分鐘。

糞便潛血檢查

陳志典提及，大腸癌早期通常無顯著症狀，糞便潛血檢查便是為了在臨床症狀出現前，發現潛在腸道病變或大腸癌徵兆。領取採便管後，在家使用採便棒輕輕刮取糞便樣本，然後送回醫療機構，即可完成篩檢。當糞便潛血檢查結果顯示異常（陽性）時，應盡快回診接受大腸鏡全面檢查。不過，仍要說明，糞便潛血不一定能檢查出大腸瘜肉，與大腸鏡檢仍有不同。

肛門指診

何謂肛門指診？陳志典透露，醫師會用食指的觸覺，摸到近肛門、中低位直腸腫瘤、直腸是否有凹凸不平的發炎，因此仰賴醫師經驗，較有經驗者可分別癌症、良性瘜肉、痔瘡，甚至可以判斷癌症侵犯深度。

鋇劑灌腸攝影檢查

關於鋇劑灌腸攝影檢查，陳志典解釋，其由肛門灌入鋇劑，再灌入空氣，並拍攝局部及全大腸X光影像，可檢查出大腸粘膜不正常變化，如腫瘤、狹窄、憩室、大型瘜肉、炎性大腸症等。

其他檢查

除了以上檢查外，陳志典舉例，正子斷層造影、腹部超音波、腹部和骨盆腔電腦斷層等影像檢查也可發現一部分的大腸直腸病變，但這些通常不適合作為初步診斷，多為用來觀察有病灶後肺、肝或腹腔等是否有轉移現象。

腫瘤指標升高≠罹大腸癌

「醫師，我的腫瘤指標（CEA）升高是罹患大腸癌嗎？」對此，陳志典解答，此指標不能用來做大腸癌初期篩檢或診斷。不只是大腸癌，許多良性及惡性病因都可能使CEA升高，其敏感性及特異有限，通常只是作為疾病治療、預後、復發的評估參考。

辛勤工作的同時，也應關注身體健康！陳志典提醒，當發現症狀時，應及早就醫，進行大腸鏡檢查，並謹記每2年1次糞便潛血檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法