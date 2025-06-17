今年首例日本腦炎 5旬男發燒、意識改變

▲疾管署呼籲民眾注意防蚊，避免被叮咬；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

疾管署昨公布今年首例日本腦炎，為嘉義縣大林鎮50多歲男性，出現發燒、精神煩躁不安、意識改變等症狀，一度入住加護病房，現於普通病房治療中，因其住家附近有水稻田、溝渠、豬舍等高風險場域，平日又從事畜牧業，住家及工作地附近的感染可能性均無法排除，仍待釐清。

病媒蚊多孳生於水稻田、池塘

疾管署副署長羅一鈞表示，該男近期無國外旅遊史，6月6日全身不適，7日發燒就醫，8日持續發燒且精神煩躁不安二度就醫，9日發燒未緩解且意識改變住院，經醫院通報及採檢確診日本腦炎。

請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，該男同住家人均無疑似症狀，住家附近有水稻田、溝渠、豬舍等，平日從事畜牧業，雖然是運送雞隻，但不排除可能接觸病媒蚊或病媒蚊常見宿主豬隻，住家或工作地附近的感染可能性均無法排除。衛生單位已針對周邊豬舍懸掛誘蚊燈，加強對當地民眾衛教宣導，並請醫療院所加強通報。

羅一鈞說明，過往5月通常就會出現首例日本腦炎，今年算是近3年比較晚的一次，推估與春季偏涼有關，提醒民眾活動地附近有高風險場域都要注意防範，北中南東均曾經出現病例。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，6至7月為高峰，2021至2024年同期病例數分別為5、4、7、10例，以40歲以上成人較多。

6至7月為高峰 民眾應注意防範

台灣傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡，提醒民眾注意防蚊，幼兒落實接種疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法