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新北領先提供至45歲年輕族群癌篩 明年起擴大全國推行
〔記者羅國嘉／新北報導〕據衛福部最新國人死因統計，十大死因由「癌症」蟬聯42年首位。新北市衛生局表示，近年罹癌者更有年輕化趨勢，因此自2013年提供未滿30歲有性行為女性，接受免費子宮頸抹片檢查，近3年篩檢1萬5273人；而今年7月1日進一步將大腸癌篩檢年齡擴大至45歲年輕族群。行政院也宣布，將在明年起擴大全國癌症公費篩檢。
衛生局長陳潤秋指出，大腸癌為台灣癌症發生人數第2名，45至49歲全國發生率近10年自每十萬人口40.63人上升至48.18人；而子宮頸癌是台灣女性十大癌症死因之一，新北死亡率近10年自每十萬人口4.8人下降至2.6人，防治表現卓越，為掌握治療黃金期，鼓勵民眾踴躍篩檢。
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衛生局表示，下修子宮頸抹片及腸篩年齡，提供年輕族群預防保健，呼籲大家積極為生活努力打拼的同時，記得多利用各項健康篩檢服務守護健康，藉由定期癌症篩檢早期發現、早期治療可降低死亡率。
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