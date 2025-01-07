彰縣32小時71人急診 5人心跳驟停都在清晨

彰化縣在32小時內有71人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，救護人員疲於奔命。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕氣溫變化巨大，心血管疾病高風險族群當心！彰化縣在短短32小時內有71人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有5人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，且這5人昏厥時間都集中在清晨到上午之間，顯示清晨時氣溫相當低，民眾應注意禦寒。

彰化縣消防局統計，1月6日凌晨零點到7日早上8點，短短32小時內，全縣就有71件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有5人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這5人當中，年紀最大的是溪湖鎮77歲老翁，年紀最輕的為溪湖鎮67歲男子。

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讓消防局關注的是，這5人昏厥時間都集中在清晨2點到上午9點之間，顯示這段時間氣溫相當低，民眾疑似起床時未做好保暖措施而瞬間昏厥。

彰化縣在32小時內有71人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有5人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報。（資料照）

儘管無法確認這71人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，本周氣溫都相當低，尤其是清晨與晚間，民眾應注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

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