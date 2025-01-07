中部麻疹男高鐵同車廂僅16人回報 衛生局籲主動聯繫

中部麻疹男搭高鐵高雄趴趴走，目前僅16名旅客回報與確診者同車廂。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕針對台中市30多歲本土麻疹確診者，搭高鐵往返高雄、台中趴趴走，高市衛生局緊急通告，呼籲去（113）年12月28日搭乘高鐵160車次第2車廂自左營站往台中站，以及12月31日高鐵153車次第4車廂自台中站往左營站的旅客，主動與衛生局聯絡檢驗，截至今天（1月7日）僅16名旅客回報，衛生局再度呼籲同車廂旅客回報。

衛生局表示，麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，由於病患散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，皆有被感染的風險。

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麻疹潛伏期約7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，衛生局提醒民眾，出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地的衛生所安排就醫。

衛生局除主動了解旅客名單，也呼籲搭乘「2024年12月28日高鐵160車次第2車廂」自左營站往台中站旅客，及搭乘「2024年12月31日高鐵153車次第4車廂」自台中站往左營站旅客，主動向高雄市衛生局防疫專線07-7230250或疾病管制署免付費防疫專線1922聯絡。

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