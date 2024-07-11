大腸癌擬放寬篩檢年齡 醫揭「2方向」還可努力

行政院今日公布癌症篩檢公費篩檢措施擴大方案，其中也包括大腸癌；情境照。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕總統賴清德提出「健康台灣」願景，希望在2030年降低1/3的癌症死亡，今日行政院也公布擴大篩檢方案，其中針對大腸癌的放寬情況。醫師認為，未來可往「具家族史族群提供大腸鏡檢查」、「通過單一個案尋找同家族罹病風險者」等2方面努力，也希望政府增加的補助費用可以回饋給第一線。

行政院今日公布癌症篩檢公費篩檢措施擴大方案，其中大腸癌預計自現行「50至74歲民眾」，改為「45至74歲」及「40至44歲具家族史民眾」，並將提供給醫療院所的篩檢費用從每案200元提高為每案400元。

請繼續往下閱讀...

台灣消化系醫學會理事、國民健康署全國大腸癌篩檢計畫主持人邱瀚模指出，台灣45至49歲大腸癌發生率在世界名列前茅，不能等世界改變政策規劃才跟進，學會長年來推動大腸癌公費篩檢資格放寬，很高興政府願意就此做出調整，但目前的方案未來仍有可精進之處。

邱瀚模舉例，行政院公布的版本在家族史個案方面還只有提早糞便潛血檢查，但國外會直接採取大腸鏡檢查，另針對具高風險基因突變的大腸癌個案，可以像是「拉粽子」一樣，從單一個案回溯家族中是否有其他潛在患者，這類族群雖只佔大腸癌患者的10%，但年齡多落在30至40歲，是社會重要生產力，未來仍可多加努力。

此外，針對方案中提高支付給醫療院所的篩檢費用，邱瀚模說，對醫院來說，篩檢費用提升、政府願意撥錢是好事，但現在受限於健保點值問題，醫療本業往往是賠錢的，這些政府加碼補助的費用是否能專款專用、真正回饋到第一線，讓進行檢驗的人員有感，是未來需要注意的問題。

邱瀚模也說，面對篩檢資格擴大，台灣的醫療量能一定足夠，只是很多資源與人力浪費在不必要的項目上，有待民眾就醫習慣轉變才能改善，台灣健保支出因為老人需求變多而增加在預期之內，但非必要的醫療行為必須要減少，才能確保量能投入早期篩檢等其他預防措施上。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法