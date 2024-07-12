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分科測驗登場高溫增「烤」驗 中醫師提解熱之道
〔記者蔡淑媛／台中報導〕為期兩天的大學入學分科測驗今天登場，高溫炎熱，對考生更是「烤」驗，中醫師楊永榮提醒，除了穿著通風、補充水分，家長可協助考生按摩肩井穴放鬆，或塗抹白花油於肩頸部位，有助於舒緩壓力、提振精神。
楊永榮指出，肩井穴位於肩上，位於大椎穴（低頭時，頸後凸起下方凹陷處）與肩峰端連線的中點處，按摩肩井穴可舒緩肩頸肌肉，促進周邊的血液循環，通經絡、促進氣血，有助紓壓及提神。
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天氣高溫炎熱，福利部統計熱傷害資料，今年1至6月熱傷害共901人次，其中6月就有489人次，這個月至7月10日才短短10天因熱傷害就診，就高達418人次，提醒民眾外出注意防曬、補充水分，千萬不要輕忽熱傷害可能造成的致命危機。
楊永榮提醒，考生準備考試時，注意防曬及避免發生頭暈、中暑等症狀，可帶白花油等清涼小物，讓自己醒腦，也建議考生，考前更要作息正常，睡滿至少7-8小時，切忌熬夜，睡得飽才會思緒清晰，運動也緩解情緒、降低緊張，飲食也要正常、均衡，減少刺激食物，以免造成腸胃不適，影響專注力。
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