自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

分科測驗登場高溫增「烤」驗 中醫師提解熱之道

2024/07/12 14:06

中醫師楊永榮建議在炎熱高溫下應試，家長可協助考生按摩肩井穴放鬆，或塗抹白花油於肩頸部位，有助於舒緩壓力、提振精神。（楊永榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為期兩天的大學入學分科測驗今天登場，高溫炎熱，對考生更是「烤」驗，中醫師楊永榮提醒，除了穿著通風、補充水分，家長可協助考生按摩肩井穴放鬆，或塗抹白花油於肩頸部位，有助於舒緩壓力、提振精神。

楊永榮指出，肩井穴位於肩上，位於大椎穴（低頭時，頸後凸起下方凹陷處）與肩峰端連線的中點處，按摩肩井穴可舒緩肩頸肌肉，促進周邊的血液循環，通經絡、促進氣血，有助紓壓及提神。

中醫師楊永榮建議考生能按摩肩井穴放鬆，有助於舒緩壓力、提振精神。（楊永榮提供）

天氣高溫炎熱，福利部統計熱傷害資料，今年1至6月熱傷害共901人次，其中6月就有489人次，這個月至7月10日才短短10天因熱傷害就診，就高達418人次，提醒民眾外出注意防曬、補充水分，千萬不要輕忽熱傷害可能造成的致命危機。

楊永榮提醒，考生準備考試時，注意防曬及避免發生頭暈、中暑等症狀，可帶白花油等清涼小物，讓自己醒腦，也建議考生，考前更要作息正常，睡滿至少7-8小時，切忌熬夜，睡得飽才會思緒清晰，運動也緩解情緒、降低緊張，飲食也要正常、均衡，減少刺激食物，以免造成腸胃不適，影響專注力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中