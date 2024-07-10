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健康網》濕熱天氣當心熱傷害 內政部授4招對抗
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣變化劇烈，早上烈日當空，共享腳踏車坐墊能熱破70℃，午後卻下起傾盆大雨。內政部在臉書表示，在濕熱環境中，身體流失水分、體溫上升，若人體無法順利排汗，且水分攝取不足，就容易導致熱傷害。記得要隨時保持涼爽、補充水分、提高警覺、必要時立刻就醫，遠離熱傷害。
內政部指出，熱傷害包括熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和中暑，其中以中暑最嚴重。中暑症狀包括意識不清和體溫超過40.5℃，嚴重時會危及生命。嬰幼兒、老人家、慢性病患者、戶外工作者、運動員及體重過重者，都是熱傷害的高風險族群，須特別留意。
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4招對抗熱傷害
●保持涼爽。
●補充水分。
●提高警覺，預防勝於治療。
●必要時，立刻就醫，同時離開高溫環境、降低體溫、補充加鹽的冷開水。
內政部提醒，夏天外出活動，應避免長時間暴露高溫環境，並要適時休息補充水分。炎炎夏日不僅要注意防曬、補水之外；如遇大雨，要小心留意行車安全。
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