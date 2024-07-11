30分鐘運動就能增強抗癌細胞！芬蘭研究現治療新希望

新研究發現，運動可能成為對抗癌症的秘密武器。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕運動不僅能強健體魄，還能增強免疫力，甚至可能成為對抗癌症的秘密武器！芬蘭土庫大學（University of Turku）的一項新研究顯示，即使是 30 分鐘的運動，也能夠提升乳癌患者血液中殺死腫瘤的白血球數量，為癌症治療帶來新的希望。

綜合外媒報導，研究由土庫大學的研究團隊完成。研究共有 20 名剛被診斷出乳癌但尚未開始治療的患者參與。研究過程中，患者在自行選擇的阻力下，騎自行車踏板 30 分鐘。研究人員在運動前、運動過程中和運動後分別採集了患者的血液樣本。

請繼續往下閱讀...

研究結果出乎意料：在運動過程中，血液中多種白血球的數量都有所增加，其中殺死癌細胞的細胞毒性T細胞（cytotoxic T cells）和自然殺傷細胞（natural killer cells）的數量增長最為顯著。這意味著運動能夠有效地調整人體的免疫系統，增強抗癌能力。

土庫大學的博士生科伊武拉（Tiia Koivula）在新聞稿中表示：「我們發現，在運動過程中，血液中殺死癌細胞的細胞數量和比例都有所增加，而促進癌細胞生長的細胞比例則保持不變或下降。」

值得注意的是，研究還發現，腫瘤越大，自然殺傷細胞的數量增加越少。這可能意味著，在腫瘤較大的患者中，運動可能需要更長時間或更強烈的刺激才能顯著提升抗癌細胞的數量。

科伊武拉補充說，在臨床前研究中，發現殺死癌細胞的細胞會遷移到腫瘤區域。這表明，運動不僅能增加抗癌細胞的數量，還有可能促進這些細胞到達腫瘤部位，進一步提升抗癌效果。

人體免疫系統中，白血球扮演著重要的角色，負責對抗癌症、細菌和病毒。然而，並非所有白血球都能夠殺死癌細胞，有些白血球甚至會促進癌細胞生長。土庫大學在新聞稿中解釋說，殺死癌細胞的最重要的細胞類型是細胞毒性T細胞和自然殺傷細胞。而支持癌細胞生長的細胞則包括調節性T細胞（regulatory T cells）和髓系衍生的抑制細胞（myeloid-derived suppressor cells）。

雖然這項研究結果令人振奮，但研究團隊也強調，還需要更多證據來確認運動對乳癌治療的具體影響。他們希望進行更深入的研究，以了解運動對不同癌症患者的影響，並探索最佳的運動方案，以最大程度地發揮運動對抗癌的功效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法