早期發現早期治療 肺鱗癌一期根治

▲胸部X光檢查沒有明顯異常病灶（圖左），低劑量電腦斷層檢查發現左上肺尖有病灶（圖右）。（照片提供／張竣期）

文／張竣期

小陳是一位56歲的男士，平均每天抽2包菸，累計抽菸史已逾30年。他最近因為持續性咳嗽帶有血絲痰，來到胸腔內科門診尋求醫療協助。胸部X光檢查意外發現左上肺野有一個2公分左右的毛玻璃陰影，肺部電腦斷層檢查進一步確定了病灶的位置與周遭的情況，經過支氣管鏡切片檢查後確認為肺鱗癌。

幸好他的肺鱗癌沒有肝臟、腦部、骨頭與淋巴等遠處轉移，臨床分期為第1期的非小細胞肺癌，於是轉到胸腔外科進行胸腔鏡手術治療，術後的病理分期同樣為第1期，之後他便在胸腔內科門診定期規律追蹤。如今，他已經戒菸並且保持著正常的生活作息，肺癌的問題總算是得到了根治。

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一期肺癌5年存活率可達9成

肺癌是全球死亡率最高的癌症，台灣在民國111年總共有10,053人死於肺癌，占所有癌症死亡人數的1/5（19.4%）。肺癌個案的死亡率高、存活率低，主要與診斷時的期別有關；110年肺癌個案中有超過一半（50.2%）被確診時已經是第4期了。

目前第1期肺癌的5年存活率可達9成，第2期約6成，第3期約3成，但如果延誤治療到第4期就僅剩1成了，由此可見早期診斷與治療才是根本之道。

國民健康署自111年7月1日起，提供免費低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）肺癌篩檢，給2類肺癌高風險的族群，包括1.有肺癌家族史（父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌）之50-74歲男性或45-74歲女性；2.年齡介於50-74歲吸菸史達30包年（每日抽菸包數乘以抽菸年）以上，且有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸民眾。符合條件者可前往國民健康署審核通過的肺癌篩檢醫院，接受2年1次免費的LDCT檢查。

2類高風險族 健保2年1次免費LDCT篩檢

LDCT是目前唯一具備國際實證可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。一般民眾在個人或公司定期健檢時也可以考慮自費安排，一旦發現有肺結節或腫塊（小於3公分稱為結節，3公分以上稱為腫塊）時，就要到胸腔內科門診評估與追蹤，如此才能早期發現、早期治療，有效改善預後，甚至根治肺癌。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院胸腔內科醫師）

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