健康網》勞工健檢正常≠沒有風險 醫籲「這些癌」應主動篩檢

醫師提醒，乳癌等癌症實在太常見了，應該主動安排一次完整健檢；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人習慣等到不舒服再看醫生，也有人自認勞工健檢沒有或沒什麼紅字而自覺身體非常健康，但是聯安預防醫學機構聯安診所健康管理中心主任洪育忠提醒，許多癌症初期幾乎無症狀，等到發現已非早期，建議應主動篩檢肺癌、大腸癌、乳癌、攝護腺癌等癌症，以便及早發現，及時處理。

洪育忠指出，常見的「勞工健檢」其實設計目的在於確認是否符合工作需求，檢查內容多為基本生理數據與工作適能，無法有效評估癌症風險或做到早期偵測。例如肺癌早期幾乎沒有症狀，傳統胸部X光也難以發現細微變化，容易因此延誤診斷時機。

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他強調，有些癌症的發生率已經高到即使沒有家族史，也建議每個人在適當年齡時至少做一次篩檢，像乳癌、大腸癌就是明確的例子。「因為這些癌症實在太常見了，應該主動安排一次完整健檢」。

非病毒相關癌症難預防 可透過健檢早期發現

洪育忠指出，這幾年在臨床上明顯感受到癌症型態的轉變，過去常見的子宮頸癌、肝癌因為疫苗與篩檢介入而減少，但乳癌、肺癌、攝護腺癌等非病毒相關癌症，反而變得更普遍。

根據聯安健康管理中心統計，2023-2024年間，健檢發現最多的癌症類型正是乳癌、肺癌與攝護腺癌。進一步分析可見，若能及早安排合適的檢查，確實能在初期就發現異常，以2024年資料為例，乳癌0-2期比例達100%，肺癌0-1期為78%，攝護腺癌0-2期則為86%。

洪育忠表示，以前發現的癌症常是3、4期，但現在抓到的多是早期，代表透過健檢工具升級與策略優化，確實提升了早期發現的比率。

健檢工具升級與策略優化，提升了肺癌等早期發現的比率；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

健檢項目非越多越好 預先看見風險並改變很重要

他也提醒，真正有效的健檢規劃，應從專業諮詢與風險分析開始，依個人家族史、生活型態與健康狀況選擇重點檢查項目，而不是盲目追求「檢查項目越多越好」或是「僅做高階影像檢查就夠」。他指出，對於初次健檢者或已知有潛在風險者，一次性安排全面完整的檢查反而更有效率，也更有意義。

此外，年輕人不要輕忽風險，現代生活型態早已讓許多人在30歲前就累積健康隱患。若有癌症家族史、長期抽菸喝酒、未接種HPV疫苗、B/C肝帶原、腸胃不適或糞便潛血反應陽性者，更應及早安排健檢。

洪育忠也強調，健檢的價值，不僅只是排除問題，更在於預先看見風險，掌握改變的機會。

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