中部第一座 中國附醫斥資50億設置質子中心啟用

質子醫學中心院長趙坤山說明質子治療。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院斥資近50億元打造中部首座「質子治療中心」，今（10）天開幕啟用，為中部首座、全台第5座，提供中部癌症患者新選擇，不用再南北奔波，在地就能獲得先進的質子放射治療，市長盧秀燕也率領衛生局、都發局、地政局及秘書處首長前往祝賀。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，質子治療適用於多種癌症，包括腦癌、頭頸癌、肺癌、肝癌、攝護腺癌、乳癌以及兒童癌症等，目前全球僅100多部質子治療中心，在台中設立一座質子治療中心，是他多年的夢想，除了嘉惠國內病患，也將發展國際醫療。

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不同於傳統放療，質子治療精確度高，能精確到達腫瘤位置，並在其內部釋放最大能量，大幅減少周圍健康組織受到的輻射劑量，因此能顯著降低傳統放療常見的副作用，如口腔黏膜受損、腸胃道副作用等，讓病人能順利完成療程，保護健康組織，特別是兒童癌症，保護其生長發育功能。

質子治療的高精確度和低副作用，使得病人能夠接受更高劑量的放射治療，而不會增加健康組織的損害風險，將有助提高治療效果。（記者蔡淑媛攝）

中國附醫指出，因此質子治療的高精確度和低副作用，使得病人能夠接受更高劑量的放射治療，而不會增加健康組織的損害風險，將有助提高治療效果，縮短治療時間，並減少復發風險，長期研究顯示，接受質子治療的病人，其生存率和生活質量均有明顯提升。

中國附醫質子治療中心預估一天可治療20至25位病人，依腫瘤有不同療程，每次療程約30至80萬，與他院差不多。

盧秀燕在蔡長海、周德陽陪同下，聽取質子醫學中心院長趙坤山說明質子治療。（記者蔡淑媛攝）

中國附醫質子治療中心位於水湳經貿園區。（記者蔡淑媛攝）

中國附醫斥資近50億元打造中部首座「質子治療中心」，今天開幕啟用。（記者蔡淑媛攝）

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