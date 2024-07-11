政院拍板百億癌症新藥基金 明年5癌症篩檢年齡下調

行政院會今天拍板衛福部所提的「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（11）天拍板衛福部所提的「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」，明（2025）年癌症篩檢預算由原28億元增為68億元，增加40億元；另外以公務預算50億元挹注全民健康保險基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，後續逐步擴大基金至百億元規模，明年將擴大5癌症篩檢服務對象年齡。

對於擴大篩檢服務對象年齡，健保署長石崇良表示，大腸癌原50至74歲，將擴大至45至74歲、40至44歲具家族史；子宮頸癌原是30歲以上，將擴大至 25歲女性；乳癌由原45至69歲擴大至40至74歲女性；肺癌則對於重度吸菸者，一年大於三十包降低到一年二十包吸菸史及家族史；胃癌擴大全國45至74歲辦理幽門桿菌糞便抗原檢測。

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行政院長卓榮泰表示，癌症是國人健康的頭號威脅，為落實總統健康台灣政策，讓台灣癌症死亡在2030年降低三分之一，政府透過提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，並成立癌症新藥基金，提升癌症新藥可及性，降低癌症死亡率。

衛福部指出，提升早期癌症篩檢部分，包括擴大五癌（大腸直腸癌、子宮頸癌、乳癌、口腔癌、肺癌）篩檢及胃癌篩檢試辦；在提升新藥可近性方面，透過三項重要施政基石，包含規劃成立行政法人國家醫療科技評估中心、推動平行審查機制及成立癌症新藥基金以滿足癌症病友的新藥需求；並規劃於113年底完成「癌症新藥暫時性支付專款作業要點」，讓專款運作具可預測性及透明度。

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