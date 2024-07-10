mRNA疫苗技術再突破 可望終結亞洲象寶寶殺手病毒

mRNA技術再突破，這次鎖定的是象寶寶的致命病毒；示意圖。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，mRNA疫苗技術再度展現其應用潛力，這次的目標是對抗一種威脅亞洲象寶寶生命的致命病毒——「象內皮細胞趨向性皰疹病毒」（Elephant endotheliotropic herpesvirus, EEHV）。科學家已成功為一頭大象施打全球首支EEHV mRNA疫苗，為保護這種瀕危物種帶來新希望。

據科學媒體《IFLScience》9日報導，EEHV是一種潛伏在象體內的病毒，會引發出血性疾病，導致血管損傷、出血和器官衰竭，致死率極高，是北美和歐洲圈養亞洲象寶寶的頭號殺手，也威脅著野生亞洲象族群，甚至與美國多起非洲象死亡案例有關。

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有鑑於此，美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的林保羅博士（Dr. Paul Ling）與休士頓動物園（Houston Zoo）合作，並在「巨能生物科學公司」（Colossal Biosciences）的資金和技術支持下，成功研發出全球首支EEHV mRNA（信使核醣核酸）疫苗。

這款疫苗的原理是讓大象接觸病毒用來入侵宿主細胞的病毒蛋白，讓牠們的免疫系統做好準備，以便在未來遭遇同樣的病毒時，能夠快速識別並發動攻擊，將病毒消滅於無形。

研究團隊指出，這款疫苗已經過大量的臨床前試驗，證實其安全有效。目前，這支疫苗已經注射到一頭名叫泰絲（Tess）的40歲亞洲象體內，研究人員將持續監測其狀況，以評估疫苗是否能推廣到其他大象身上。

巨能生物科學公司表示，這款疫苗的研發目標，首先是要確保對大象的安全性，其次是要刺激大象的免疫系統，產生能夠中和病毒的抗體，並讓免疫系統「記住」病毒，以便在未來更快、更有效地應對同樣的威脅。

據報導，科學家相信這項技術也能應用於人類醫學。由於EEHV與人類皰疹病毒（HHVs）都屬於雙鏈DNA病毒，因此這項技術的成功，將有助於促進針對人類疱疹病毒的疫苗研發，造福更多病患。

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